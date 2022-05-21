Байден подписал законопроект о 40 млрд долларов помощи Украине

Президент Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, сообщают в Белом доме.

Это крупнейшая сумма, выделенная США Украине с начала российского вторжения.

Законопроект, который обеспечит поддержку Украине примерно на следующие пять месяцев, включает в себя около шести миллиардов долларов расходов на бронетехнику и противовоздушную оборону.

В данный момент Байден находится в Южной Корее в рамках четырехдневного тура по Азии. Выступая в Сеуле, он заявил, что вторжение России в Украину служит посягательством на "основные международные принципы".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!