Коронавирус приравняют к профзаболеванию, Украину не спешат брать в ЕС. Eвродайждест: самые важные события недели

Лидеры страны западной Европы дают понять, что Украина не получит членство в ЕС по ускоренной процедуре. В Брюсселе думают, как защитить медиков и работников сферы соцухода в случае новой волны Covid-19, а жители Латвии, как выяснил Eurostat, даже во время эпидемии посещают ЗаГС не по-европейски часто. Delfi коротко рассказывает о самых важных событиях недели.

Украине откажут в быстром вступлении в ЕС?

Что случилось? Заявка Украины на вступление в Евросоюз не может быть рассмотрена в ускоренном порядке, поскольку это было бы несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Как напоминает Euronews, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что для вступления в Евросоюз такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия".В качестве альтернативы он предложил создать иную политическую структуру, куда могли бы войти не являющиеся членами ЕС европейские страны, в частности Великобритания. Официальное решение Евросоюза о вступлении Украины в ЕС будет принято с участием всех стран-членов.

Почему это важно? В конце февраля правительство Украины обратилось к Евросоюзу с просьбой о "немедленном" принятии в ЕС по "новой специальной процедуре". Идею публично поддерживали лидеры стран Балтии и Восточной Европы, а также ряд экспертов по европейской политике. В качестве одного из доводов ссылаются на пример балканских стран, с которыми Брюссель начал переговоры о членстве в 1999 году, реагируя, в первую очередь, на войну в Косово. Впрочем, страны Запада и Еврокомиссия изначально проявляли сдержанность в отношении временных прогнозов, указывая на важность соблюдения процедуры. С 2014 года ЕС и его финансовые институты выделили на поддержку реформ в Украине более 17 млрд. евро в виде грантов и кредитов, предоставляемых в зависимости от достигнутого прогресса. Проевропейские настроения в стране усиливаются. Согласно опросу украинского института Rating Group, опубликованному в середине февраля 2022 года, 68% жителей Украины поддерживали членство в ЕС. Для сравнения: в марте 2013-го свое будущее в составе Европы хотели видеть только 50% респондентов.

Брюссель форсирует отказ от российского газа



Что случилось? Еврокомиссия представила план действий, который должен освободить Евросоюз от российской энергозависимости. Бюджет предстоящих мероприятий оценивается в 300 миллиардов евро , зато желаемая цель должна быть достигнута "задолго до 2030 года". В качестве источников финансирования Еврокомиссия предложила задействовать разные инструменты, включая фонд восстановления от COVID-19 и доходы от Схемы торговли выбросами. Причины, почему Брюссель форсирует отказ от российского импорта — война в Украине. План, называемый REPowerEU, основан на четырех принципах: экономия энергии, замена российского газа другим ископаемым топливом, развитие зеленой энергетики, финансирование строительства новой инфраструктуры, такой как трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа. Еврокомиссия признает, что быстрый отказ от российской энергетики может ударить по экономике ЕС, поэтому странам-членам предлагается временно усилить контроль над ценами на электроэнергию для защиты потребителей и бизнеса, а также покупать природный газ совместно. Еврокомиссия хочет повысить удельный вес зеленой энергетики в общем портфеле до 45% к 2030 году (до сих пор в качестве цели упоминались 40%), упростить процесс выдачи разрешений на запуск проектов в области возобновляемых источников энергии и ввести юридического обязательства по установке солнечных панелей на всех новых жилых зданиях к 2029 году.

Почему это важно? Нападение России на Украину и последующие санкции со стороны Запада действительно пошатнули стабильность поставок энергоресурсов. Москва потребовала от европейских покупателей расплачиваться за газ рублями. Страны Балтии, традиционно сильно зависящие от российских энергоресурсов, оперативно ищут альтернативные источники. Однако, как указал председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис, у предприятия пока нет ясности, чем заменить российский импорт. Из-за внутренних противоречий Евросоюз также пока не смог утвердить новый пакет санкций, который предусматривает отказ от покупки российской нефти. Финансовые аналитики также раскритиковали идею Еврокомиссии использовать для финансирования Схему торговли выбросами, считая, что она подорвет стабильность энергетического рынка. В среду, 18 мая, цена разрешений на выбросы ЕС упала до 85 евро за тонну CO2, что на 7 евро меньше, чем накануне.

Covid-19: Брюссель обеспечит медикам дополнительную защиту



Что случилось? В рамках Консультативного комитета ЕС по безопасности и гигиене труда было достигнуто соглашение признать Сovid-19 профессиональным заболеванием в сфере здравоохранения и социальной помощи. Такое решение поддержали государства-члены, профсоюзы и работодатели. На практике оно означает усиление поддержки работников системы здровоохранения и социального ухода в случае новых волн эпидемии. На основании этого соглашения Комиссия обновит свою Рекомендацию о профессиональных заболеваниях, чтобы способствовать признанию коронавируса в качестве профессионального заболевания всеми государствами-членами, заявил комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит.

Почему это важно? Согласно многочисленным исследованиям, работники системы здравоохранения оказались наиболее подвержены риску заболевания. По данным Amnesty International, только за первые три месяца эпидемии от ковида, полученного на работе, в странах ЕС умерло свыше тысячи медиков. Правозащитники указывают, что не во всех странах врачам и медсестрам была предоставлена необходимая индивидуальная защита, социальные гарантии и возможность взять больничный. Задача Еврокомиссии — обеспечить врачам и работникам социального ухода профессиональную и социальную защиту на случай новых эпидемий.

Евродепутаты будут бороться с иностранным влиянием



Что случилось? В Европарламенте приступил к работе специальный комитет по борьбе с иностранным влиянием. Это уже второй раз, когда евродепутаты создают подобную структуру — мандат первого комитета истек 23 марта. Новому комитету поручено проверить существующее и планируемое законодательство ЕС на наличие лазеек, которые могут быть использованы странами, не входящими в ЕС, в злонамеренных целях, в том числе перед очередными выборами в Европарламент. От Латвии в новом комитете будет работать представитель Национального объединения Даце Мелбарде.

Почему это важно? Как заявил председатель комитета, евродепутат из Франции Рафаэль Глюксманн, "демократии стран ЕС постоянно подвергаются атакам, и Европарламент должен защитить их от все более сильного и изощренного иностранного вмешательства". Первое заседание вновь созданного комитета состоялось 17 мая совместно с Подкомитетом по безопасности и обороне и было посвящено российской дезинформации и пропаганде в связи с войной в Украине. На следующей неделе члены Комитета отправятся на Рижскую конференцию по стратегической коммуникации (Stratcom), чтобы встретиться, в частности, с должностными лицами Центра передового опыта по стратегическому взаимодействию НАТО.

Eurostat: в Латвии активно женятся и разводятся



Что случилось? Латвия является одним из лидеров Евросоюза по числу заключенных браков и оформленных разводов, говорится в новом исследовании Eurostat. Среди всех стран ЕС в 2020 году больше всего свадеб сыграли в Венгрии (6,9 браков на 1 000 человек), Латвии (5,6) и Литве (5,5). Меньше всего браков заключили в Италии (1,6 на 1000 жителей), Португалии (1,8), Испании и Ирландии (1,9). Примечательно, что чаще всего разводились в Латвии (2,7 развода на 1000 человек). Аналогичные показатели имеют Литва и Дания. Меньше всего разводов в 2020 году было зарегистрировано на Мальте (0,5 развода на 1 000 человек) и в Словении (0,8).

Почему это важно? По данным Eurostat, за последние 60 лет европейцы утратили веру в официальные семейные союзы. По всей Европе с 1964 года число браков снизилось с 8,0 на 1000 человек в 1964 году до 3,2 в 2020 году. В то же время уровень разводов за это время удвоился — с 0,8 на 1000 человек в 1964 году до 1,6 в 2020 году.

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