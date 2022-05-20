С Минска могут снять санкции в обмен на помощь в экспорте зерна с Украины

Deutsche Welle

Grūdų ūkis

Предлагается на шесть месяцев отменить санкции против белорусских производителей удобрений в обмен на то, что украинское зерно будет доставляться через Беларусь по железной дороге в литовский порт Клайпеда.