По словам Прокопенко, всех гражданских в итоге эвакуировали с территории "Азовстали", а тяжелораненые бойцы получили необходимую медицинскую помощь. По плану их должны обменять и вывезти на территорию, которую контролирует Украина.
Что касается погибших, Прокопенко выразил надежду, что в ближайшее время их родные и вся Украина "смогут с почестями похоронить своих воинов".
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