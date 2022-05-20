Командир "Азова" рассказал об условиях прекращения обороны "Азовстали" и сдачи бойцов полка в плен

Командир "Азова" Денис Прокопенко записал видеобращение, в котором рассказал, что приказ прекратить оборону ради сохранения жизни бойцов полк получил от украинского командования. Условиями "Азова" был вывоз с "Азовстали" мирных жителей, а также раненых военных и тел погибших.

По словам Прокопенко, всех гражданских в итоге эвакуировали с территории "Азовстали", а тяжелораненые бойцы получили необходимую медицинскую помощь. По плану их должны обменять и вывезти на территорию, которую контролирует Украина.

Что касается погибших, Прокопенко выразил надежду, что в ближайшее время их родные и вся Украина "смогут с почестями похоронить своих воинов".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!