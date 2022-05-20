Финляндия заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая

Финская энергетическая компания Gasum сообщила о прекращении поставок российского газа 21 мая с 7 часов мск. Соответствующее уведомление компания получила во второй половине дня в пятницу, 20 мая, от ООО "Газпром экспорт", - указывается в заявлении.

"С завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector (из Эстонии - Ред.)", - отметил финский оператор. Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что сожалеет о прекращении поставок из РФ, которые велись в соответствии с контрактом. "Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов", - подчеркнул он.

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