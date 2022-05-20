CША выделили $40 млрд на оружие и другую помощь Украине. Почему это важно и что получит Киев

Сенат США в четверг окончательно одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружений украинской армии, которая пытается вытеснить с территории страны российские войска.

За проголосовало 86 сенаторов, против - 11 (все они - республиканцы). Теперь законопроект отправится на подпись к президенту США Джо Байдену; как ожидается, он подпишет его в течение ближайших часов, чтобы выделение помощи Украине началось незамедлительно. По данным телекомпании Си-эн-эн, для этого документ самолетом будет доставлен главе Белого дома в столицу Южной Кореи Сеул, где он находится с визитом.

Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что выделяемые средства необходимы Украине, которая "борется за выживание". "Приняв этот срочный закон, сенат теперь может сказать украинскому народу, что помощь уже идет, настоящая помощь, значительная помощь, помощь, за счет которой украинцы одержат победу", - сказал Шумер.

В своем "Твиттере" президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь. "Приветствую утверждение Сенатом законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год, - написал он. - 40 млрд долларов - это весомый вклад США в возобновление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом".

Закон о выделении помощи Украине был принят конгрессом еще 10 мая, однако его утверждение в Сенате несколько затормозилось после того, как республиканский сенатор Рэнд Пол заблокировал процедуру быстрого одобрения. Хотя Демократическая партия имеет большинство в обеих палатах американского парламента, для экспресс-прохождения через сенат требуется единогласное решение всего его состава.

Власти Украины - также как министр обороны США и глава Госдепа - настаивали, что решение о выделении средств необходимо принять как можно быстрее, поскольку 19 мая должны были закончиться средства, необходимые для отправки Киеву вооружений. Сегодняшнее голосование означает, что закон был принят до истечения этого срока.

На что пойдут выделенные средства

Байден изначально попросил у конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине, однако после обсуждения эта сумма была увеличена. Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.

В том числе

-6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь (обучение, оборудование и вооружения);

-8,7 млрд будут использованы для пополнения запасов американского оружия, которое отправляется Украине.

-Еще 3,9 млрд долларов США направят для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США.

-Американские законодатели решили, что президент Байден может без согласия конгресса оперативно направить американскую помощь на сумму 11 млрд долларов (Presidential Drawdown Authority).

-В пакет также вошли 5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;

-почти 9 млрд. экономической помощи Киеву и

-около 900 млн для поддержки украинских беженцев.

Окончательно одобренный законопроект прямо не связан с законом о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая. Этот документ позволит упростить процедуру передачи Украине оружия: американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

Принцип работы ленд-лиза - такой же, как в начале 1941 года, когда США поставляли на таких условиях оружие и многие другие жизненно важные товары своим союзникам: изначально Великобритании, а потом и СССР.

Анализ: необычное политическое единство

Номиа Икбал, корреспондент Би-би-си

Американские законодатели обычно не слишком охотно соглашаются друг с другом, но помощь Украине стала редким случаем проявления межпартийного единства.

Демократы и большинство республиканцев объединились, чтобы помочь воюющей Украине и выделить ей самый большой пакет с начала войны. С его учетом общий объем американской помощи Киеву за последние два месяца составит около 54 млрд долларов.

Впрочем, такое межпартийное единство может быстро закончиться. Республиканцы, которые выступили против пакета для Украины, заявили, что озабочены постоянными огромными расходами на помощь в ведении войны в другой стране - в особенности в момент, когда сами американцы переживают непростые времена в экономике.

Что именно отправят Украине

Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления на позиции, уже занятые российской армией. При помощи этой техники она надеется сформировать новые подразделения, которые смогут вытеснить армию РФ с Донбасса, а также из Харьковской Запорожской и Херсонской областей.

Поставки американский вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял туда в основном пехотное оружие - переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также различные военные грузы - прежде всего, боеприпасы, амуницию, медицинские комплекты, приборы ночного видения. Эти поставки в результате помогли задержать российское наступление в самом начале войны.

Теперь Украине нужна реактивная и ствольная артиллерия, высокоточные боеприпасы, бронетехника и противовоздушные комплексы, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы Украины получают от США противотанковые ракетные системы "Джавелин" и "Стингер", которые доказали свою эффективность против российской бронетехники и авиации. Кроме того, Вашингтон направляет Киеву дроны-камикадзе, которые также можно использовать для уничтожения танков и БМП, другие беспилотники.

Самыми существенными пока стали поставки из США 90 дальнобойных гаубиц M777, которые уже применяются на фронте и, согласно оценкам экспертов, помогают украинской армии побеждать в артиллерийских дуэлях с россиянами. Кроме того, США направляют Киеву 16 вертолетов Ми-17 - они изначально предназначались для армии Афганистана, но их отправка была остановлена после прихода к власти талибов.

В четверг также стало известно, что Байден решил дополнительно предоставить Украине военную помощь на 100 млн долларов. Согласно заявлению американского президента, эти средства пойдут на поставку артиллерии, радаров и "другой техники, которую [украинцы] уже очень эффективно применяют на поле боя". В Пентагоне объяснили, что Киев получит еще 18 гаубиц M777 калибра 155 мм и столько же тактических автомобилей для их перевозки, а также три противоартиллерийских радара и полевую технику.

Кроме того, в списке вооружений для Украины, который Пентагон опубликовал 10 мая, - сотни бронированных машин, ракетные системы с лазерным наведением, противоартиллерийские радары и многое другое.

Власти Украины также настаивают, что им крайне необходимы современные ракетные системы залпового огня (в частности, HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 км). На вопросы о возможности поставок этого комплекса в Пентагоне говорят о продолжающихся дискуссиях. Однако в четверг американское издание Politico написало, что в Белом доме пока опасаются предоставлять Киеву настолько дальнобойную и мощную артиллерию, не желая рисковать резкой эскалацией конфликта в случае ударов этим оружием по территории России.

Предоставит ли Вашингтон "Гарпуны"?

В четверг информационное агентство Рейтер также сообщило со ссылкой на свои источники, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые можно было бы применить для снятия российской блокады Черного моря.

Три американских чиновника и два источника в конгрессе США заявили, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: "Harpoon" ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg та Raytheon Technologies.

В апреле президент Зеленский просил Португалию передать Украине ракеты "Гарпун", дальность которых достигает 300 км.

Вместе с тем, как отмечает Рейтер, возможную передаче "Гарпунов" Украине замедляют несколько проблем. Главная из них - в том, что это ракеты морского базирования, и их технически сложно запускать с берега. Однако два американских чиновника сказали журналистам, что США работают над возможными решениями, в частности, перемещением пусковой установки с американских кораблей.

По данным министерства обороны Великобритании, в зоне Черного моря сейчас находятся около 20 кораблей ВМС России, которые поддерживают блокаду украинских портов.

Эксперт Гудзоновского института по военно-морским вопросам Брайан Кларк сказал Рейтер, что от 12 до 14 ракет "Гарпун" может быть достаточно, чтобы создать значительную угрозу российским кораблям и убедить Москву в необходимости снять блокаду. "Если Путин будет упираться, Украина может вывести из строя самые большие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море", - считает эксперт.

В апреле в Черном море затонул флагман Черноморского флота России - крейсер Москва. По данным ВСУ, по нему был нанесен удар украинскими ракетами "Нептун". В Москве говорят, что причиной крушения стало "возгорание", но не уточняют его причину.

Однако в ответ на вопрос о возможных поставках "Гарпунов" официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал: "Я не буду делать предположения о системах, поставки которых пока не одобрены. В отношении [морской] блокады - мы понимаем, какие экономические последствия она имеет".

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