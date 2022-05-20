Борису Джонсону больше не грозят штрафы за вечеринки во время локдауна

Борису Джонсону больше не грозят штрафы за ковидные вечеринки. Полиция завершила расследование нарушений коронавирусных ограничений во время локдауна на Даунинг-стрит, 10. Однако окончание расследования может создать политические трудности для британского премьера.

"Дело о вечеринках" появилось после того, как в конце прошлого года в результате журналистских расследований выяснилось, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок — в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

В этих мероприятиях участвовали среди прочих и премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри. Джонсон и другие участники собраний на Даунинг-стрит говорили, что мероприятия были сугубо рабочими, хоть и с вином и закусками, и на них так же соблюдались меры социального дистанцирования.

Однако полиция все же один раз оштрафовала Бориса Джонсона и его жену — за нарушение правил локдауна на вечеринке по случаю дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года.

Сегодня на Даунинг-стрит объявили об окончании полицейского расследования. Полиция не нашла больше нарушений в поведении Бориса Джонсона, поэтому дальнейшие штрафы ему не грозят.

По итогам расследования выписали 126 штрафов за восемь вечеринок в разные даты. Всего были оштрафованы 83 человека, 28 из них получили от двух до пяти штрафов. Размер и общая сумма выписанных штрафов не называется.

При этом само расследование обошлось недешево: в нем участвовали 12 детективов и оно стоило бюджету 460 тыс. фунтов стерлингов. Чтобы найти виновных в нарушении правил локдауна, детективы опросили свидетелей и изучили 510 фотографий, а также записи камер видеонаблюдения, электронные письма и дневниковые записи.

Лондонская полиция также заявила, что не будет называть имен всех оштрафованных людей.

Окончание полицейского расследования дает зеленый свет публикации полного отчета высокопоставленной чиновницы британского правительства Сью Грей о нарушениях политиками и сотрудниками правительства правил локдауна.

Сью Грей в прошлом году пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения, но при этом в ее изначальном докладе не оказалось никаких имен и подробностей.

Сью Грей объясняла это тем, что расследованием дела занялась полиция, попросившая ее не публиковать детали. И вот теперь, когда расследование завершено, полная версия ее доклада должна выйти в свет. Ожидается, что документ будет опубликован на следующей неделе. И не исключено, что текст доклада может создать дополнительные политические трудности для Бориса Джонсона.

На том, чтобы документ был опубликован как можно скорее, особенно настаивают оппозиционные партии, которые требовали отставки Джонсона из-за его участия в вечеринках.

Впрочем, в отношении лидера оппозиции, главы Лейбористской партии Кира Стармера полиция тоже ведет аналогичное расследование. Оно еще не закончено, но Стармер уже заявил. что если его признают виновным в нарушении правил локдауна, он уйдет со своего поста.

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