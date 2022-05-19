По словам Шишимарина, он понимал, что стреляет в гражданского, и мог в той ситуации действовать иначе — "просто напугать". Рассказывая о случившемся, 21-летний Шишимарин сообщил, что в тот день ехал в деревне Чупаховка вместе с тремя другими военными в автомобиле, который они угнали после того, как их колонну разбили.

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Увидев Шелипова, который разговаривал по телефону, один из военных велел Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не выдал их украинским военным. "Ко мне развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности. Когда я выстрелил, неизвестный сказал мне, чтобы я не переживал, что в первую очередь нужно нас спасти", — рассказал обвиняемый. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — объяснил Шишимарин.

Мера наказания для россиянина


Вадим Шишимарин извинился перед вдовой Шелипова Екатериной, присутствовавшей на заседании суда. "Я понимаю, что вы не сможете меня простить. Но прошу прощения", — сказал он.

Прокурор спросил у Шелиповой, какого наказания она хотела бы для российского военного. "Я думаю, что пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", — ответила она.

Ранее адвокат Вадима Шишимарина заявил, что его подзащитный признает вину в убийстве, но заявляет, что выполнял приказ командования. Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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