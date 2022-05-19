"Сегодня один из представителей российского государства сообщил, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия, — сказал Зеленский. — Им приходится экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, была основной частью их запаса ракет. То есть дальше только остатки".

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Зеленский напомнил, что все уже увидели, как Россия воюет — срочниками без должной подготовки, мародерами, устаревшей бронетехникой и запрещенными фосфорными бомбами, которые применяются против школ и жилых домов.

"В пропаганде нацистской Германии был такой термин как wunderwaffe. Чудо-оружие. Чем более ясно становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о "чудесном оружии", которое будет якобы таким мощным, что обеспечит перелом в войне", — сказал президент.

Он добавил, что разговоры о лазерном оружии свидетельствует о том, что свое "вундерваффе" начала искать и Россия.

"Это свидетельствует о полном провале вторжения, а также о том, что они бояться признать, что на высшем государственном и военном уровнях допущены катастрофические ошибки. Так что будут придумывать еще не одно "вундерваффе" пока Вооруженные силы Украины будут шаг за шагом освобождать нашу землю", — подчеркнул Зеленский.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия применяет на войне против Украины лазерное оружие — лазерный комплекс "Задира", способный поражать цель на расстоянии до 5 километров без применения ракет. Сразу же после этого его слова породили массу шуток в сети.

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