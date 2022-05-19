Еще одна жертва войны с российской стороны границы: человек погиб в Курской области

При обстреле приграничного поселка Теткино в Курской области погиб как минимум один человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. На прошлой неделе мирный житель погиб в селе Солохи в Белородской области, попавшем под обстрел.

По данным главы региона, обстрел произошел на рассвете, несколько ударов были нанесены по местному спиртзаводу. Погиб водитель грузового автомобиля, который привез на предприятие сырье.

"Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь, — написал Старовойт в своем телеграм-канале. — Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах".

В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц. Украинская сторона официально не комментировала обстрел Теткино.

Старовойт сообщает об обстрелах Теткино и других приграничных населенных пунктах со стороны Украины уже не в первый раз за последние дни.

Это вторая жертва с российской стороны — на прошлой неделе стало известно об одном погибшем в селе Солохи в Белородской области, попавшем под обстрел. С начала войны в Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах других сел.

Теткино находится недалеко от границы с Сумской областью Украины.

Глава администрации этого региона Дмитрий Живицкий в среду вечером заявил, что по расположенному недалеко от Теткино району около украинского города Белополье с территории России примерно в 22:00 велся обстрел из самоходных артиллерийских установок и стрелкового оружия. По словам Живицкого, он "продолжался почти полчаса".

Как утверждает Живицкий, обстрелы со стороны России в этот вечер шли вдоль всей границы Сумской области.

В Украине, по данным ООН, с начала войны погибли около 3,5 тыс. мирных жителей.

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