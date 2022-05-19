ООН: 2021-й побил все рекорды, климатические изменения все больше угрожают людям

Как следует из последнего отчета Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является составной частью ООН, экстремальная погода, вызванная климатическими изменениями, все сильнее сказывается на жизни людей.

По данным ВМО, 2021 год стал рекордным по подъему уровня мирового океана, его нагреву и концентрации в атмосфере парниковых газов.

В ежегодном отчете отмечается также, что повышение уровня двуокиси углерода в атмосфере ведет к повышению кислотности океанов, что, в свою очередь, угрожает всем формам морской жизни.

Все это, по мнению экспертов ВМО, свидетельствует о явном воздействии человека на климат, и последствия такого воздействия могут стать очень серьезными и губительными. Природные катаклизмы, с которыми придется постоянно иметь дело, могут стоить многих человеческих жизней и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов.

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"Климат меняется у нас на глазах, и экстремальные погодные условия немедленно отражаются на нашей повседневной жизни, — отмечает генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. — У нас на глазах происходит засуха в районе Африканского Рога, Южная Африка недавно пережила сильнейшие наводнения, а на Индию и Пакистан обрушилась экстремальная жара".

Подъем уровня моря в 2021 году также побил все прежние рекорды. Он поднялся на 10 см по сравнению с 1993 годом за счет таяния ледников и термального расширения океана. А это, в свою очередь, увеличивает риски ураганов и циклонов, ставя под угрозу жизни сотен миллионов жителей побережья.

Почти четверть всего атмосферного углекислого газа поглощается океанами, но на этом хорошая новость заканчивается, поскольку это заметно повышает уровень их кислотности. Это, как напоминают ученые, грозит всем видам кораллов и моллюсков, формирующих раковины, что, в свою очередь, может разорвать пищевые цепочки, разрушить прибрежные экосистемы и нанести удар по туризму, который для многих стран является основным источником дохода.

В отчете отмечается также, что уровни CO2 и другого вредного парникового газа, метана, достигли в 2021 году рекордной отметки. К примеру, концентрация в атмосфере двуокиси углерода на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Средняя температура тоже повысилась на 1,1 градуса по сравнению со временами до начала промышленной революции, и все стремительнее приближается к установленному мировыми державами пределу в полтора градуса, после которого, как считается, климатические последствия могут стать по-настоящему катастрофическими.

Кроме того, ВМО напоминает о небывалой жаре, зарегистрированной в 2021 году на западе США и в Средиземноморье, разрушительных наводнениях в Китае и Западной Европе и о дожде, впервые пролившемся над ледяным панцирем Гренландии. При этом в восточной Африке сохраняется риск того, что уже четвертый год подряд там вообще не будет дождей, что может вызвать сильнейшую за последние 40 лет засуху.

"Сегодняшний отчет о состоянии климата — это печальный перечень неудач человечества в попытке справиться с климатическими изменениями. Ископаемое топливо — это тупик, как с экологической, так и с экономической точки зрения, — заявил в связи с этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Единственный залог стабильного будущего — это возобновляемые источники энергии. Хорошая же новость в том, что спасательный круг находится прямо перед нами. Ветровая и солнечная энергия легкодоступны и в большинстве случаев обходятся дешевле угля и других ископаемых видов топлива. Если мы будем действовать сообща, переход на возобновляемые источники энергии может стать мирным проектом XXI века".

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