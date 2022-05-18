Первый обвиняемый в военных преступлениях россиянин признал вину

21-летний военнослужащий российской армии на суде признал вину в убийстве мирного жителя Украины.

Россиянин Вадим Шишимарин, которого украинское следствие обвиняет в убийстве мирного жителя в Украине, в ходе судебного процесса признал вину, сообщает из зала суда издание "Грати" в среду, 18 мая. Офис генерального прокурора назвал его первым российским военным, которого судят за убийство мирного жителя в Украине.

На вопрос судьи, признает ли Шишимарин вину в убийстве мирного жителя, он ответил "да", на уточняющий вопрос, полностью ли, обвиняемый также ответил утвердительно, пишет "Грати".

По версии украинской прокуратуры, которую на суде зачитал прокурор Андрей Синюк, Вадим Шишимарин вместе с другими военнослужащими России 24 февраля пересек границу в Сумской области. 28 февраля вблизи села Камыши, колонна в которой был Шишимарин была разбита. Он с сослуживцами двигался назад к границе, и по дороге угнали машину, предварительно обстреляв ее.

По пути они увидели мужчину, который шел по обочине и говорил по телефону. Шишимарин, не выходя из автомобиля, несколько раз выстрелил в него из автомата. Мужчина умер от пулевого ранения в голову. "Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше", - рассказывает сам военнослужащий на опубликованном СБУ видео.

В качестве вещественных доказательств прокуратура предоставила телефон, по которому говорил потерпевший и пять автоматов, которые были у российских военнослужащих. На суде Шишимарин рассказал, что зарегистрирован в городе Усть-Илимск Иркутской области и служит в воинской части 32010 в Московской области. Ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

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