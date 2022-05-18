Россиянин Вадим Шишимарин, которого украинское следствие обвиняет в убийстве мирного жителя в Украине, в ходе судебного процесса признал вину, сообщает из зала суда издание "Грати" в среду, 18 мая. Офис генерального прокурора назвал его первым российским военным, которого судят за убийство мирного жителя в Украине.

На вопрос судьи, признает ли Шишимарин вину в убийстве мирного жителя, он ответил "да", на уточняющий вопрос, полностью ли, обвиняемый также ответил утвердительно, пишет "Грати".

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По версии украинской прокуратуры, которую на суде зачитал прокурор Андрей Синюк, Вадим Шишимарин вместе с другими военнослужащими России 24 февраля пересек границу в Сумской области. 28 февраля вблизи села Камыши, колонна в которой был Шишимарин была разбита. Он с сослуживцами двигался назад к границе, и по дороге угнали машину, предварительно обстреляв ее.

По пути они увидели мужчину, который шел по обочине и говорил по телефону. Шишимарин, не выходя из автомобиля, несколько раз выстрелил в него из автомата. Мужчина умер от пулевого ранения в голову. "Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше", - рассказывает сам военнослужащий на опубликованном СБУ видео.

В качестве вещественных доказательств прокуратура предоставила телефон, по которому говорил потерпевший и пять автоматов, которые были у российских военнослужащих. На суде Шишимарин рассказал, что зарегистрирован в городе Усть-Илимск Иркутской области и служит в воинской части 32010 в Московской области. Ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

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