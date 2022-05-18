Россия высылает дипломатов западных стран

Россия высылает 34 сотрудников дипмиссии Франции и 24 итальянских дипломата, сообщили в МИД РФ.

Это ответ Москвы на объявление российских дипломатов во Франции и Италии персонами нон грата.

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