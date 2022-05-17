Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Национальный оператор сообщил, что не будет платить за газ по требуемой Кремлем схеме, и обратился в арбитраж из-за нарушения "Газпромом" действующих контрактов.

Финский государственный оператор Gasum отказался платить за российский газ в рублях и обратился в арбитражный суд, говорится в сообщении компании, опубликованном во вторник, 17 мая. Компания сообщила, что получила письмо от "Газпром-экспорта" с требованием проводить будущие платежи за газ в рублях. Gasum указывает, что у них был заключен долгосрочный контракт с российским поставщиком, по которому предусматривалась оплата в евро.

"Gasum не принимает требования "Газпром-экспорта" и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным "Газпром экспортом" механизмом оплаты", - заявили в финской компании, добавив, что дело будет рассматриваться в арбитраже.

Финский оператор предупредил о "повышенном риске" прекращения поставок российского газа по действующему контракту. "В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Baltic connector. Однако ограничения пропускной способности могут усложнить эту задачу", - сообщил оператор.

Накануне финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен сказал в интервью DW, что страна ожидает "определенных проблем с поставками газа". "Для нас это не будет большой проблемой. Мы уже почти полностью обеспечиваем себя электричеством, а газ составляет всего 6% в нашем энергетическом балансе", - сказал Туппурайнен.

Требование Кремля платить за газ в рублях

Требование платить за поставляемый в Европу газ в рублях Кремль выдвинул через месяц после начала российского вторжения в Украину. 31 марта президент Владимир Путин подписал указ, по которому "недружественные страны" для получения газа должны открыть счета в "Газпромбанке". Евросоюз и государства G7 отклонили это требование.

Польша и Болгария в апреле отказались платить за газ в рублях, после чего "Газпром" прекратил поставки в страны несмотря на действующие контракты. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назваларешение "Газпрома" очередным "поворотным моментом в нынешнем кризисе". "Это неоправданное нарушение действующих контрактов и предупреждение, что любое государство ЕС может стать следующим. Это также попытка расколоть ЕС, на которую мы должны ответить усилением нашего единства и солидарности", - сказал он. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что 20 европейских компаний открыли счет в российском "Газпромбанке", чтобы платить за газ по новой схеме. Агентство не уточнило, какие именно компании сделали это.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!