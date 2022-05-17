В Финляндии допустили "гибридное влияние" со стороны РФ из-за вступления страны в НАТО

Финляндия не исключает попыток России оказать "гибридное влияние" на страну из-за решения Хельсинки присоединиться к НАТО, сказала в интервью DW министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. "Мы уже видели некоторое вмешательство в рынок электроэнергии, определенные проблемы могут возникнуть также с поставками газа, — отметила Туппурайнен. — Но для нас это не будет большой проблемой. Мы уже почти полностью обеспечиваем себя электричеством, а газ составляет всего 6% в нашем энергетическом балансе".

При этом Финляндия не ожидает никаких военных действий со стороны Кремля в связи с готовящимся вступлением страны в альянс. "На нашей границе тихо и спокойно. Разведка говорит, что ничего подобного не предвидится", — сказала Туппурайнен.

Российское вторжение в Украину изменило все



Решение о вступлении Финляндии в НАТО было принято после начала российского вторжения в Украину. "24 февраля изменило для нас все. Это был тревожный звонок не только для нас, финнов, но и для всех", — объясняет Туппурайнен.

"Мы не позволим России запугать нас. Россия не может диктовать нам собственные национальные решения. Финляндия уже была так близка к НАТО, насколько это возможно, не будучи действительным участником. Так что вполне возможно, что Россия просто адаптируется к этой новой реальности", — полагает Туппурайнен.

По ее словам, Финляндию и раньше нельзя было назвать нейтральной страной — из-за членства в ЕС. "В договорах Европейского Союза есть пункт о взаимной помощи, статья 42.7 гласит, что, если одна страна подвергается нападению, другие обязаны оказать помощь. Поэтому мы считаем, что при необходимости мы могли бы получить большую поддержку и помощь со стороны Европейского Союза", — указывает Туппурайнен, добавляя, что это, конечно, "не то же самое, что гарантии безопасности в пятой статье НАТО".

Финляндии и Швеция 15 и 16 мая соответственно официально объявили, что подадут заявки на вступление в НАТО. Процесс приема в альянс, по словам премьер-министра Швеции, должен занять менее одного года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!