McDonald's объявил об окончательном уходе из России

Компания сообщила, что после временной приостановки работы в России, решила продать свой бизнес в стране.

Сеть ресторанов McDonald's приняла решение об окончательном уходе из России и продаже своего бизнеса в стране, говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в понедельник, 16 мая.

Компания планирует продать свой бизнес российскому покупателю, кому именно, не уточняется. Этот шаг, говорится в заявлении McDonald's, "деархивирует" рестораны сети, и они больше не будут использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. Свои потери компания оценивает в 1,2-1,4 млрд долларов. "Это сложный вопрос, у которого нет прецедентов и который имеет серьезные последствия", - написал Крис Кемпчинский в письме владельцам франшиз, которое цитирует The New York Times.

Уход символа окончания Холодной войны

"Кто-то может возразить, что обеспечение доступа к еде и сохранение занятости десятков тысяч простых граждан, безусловно, правильное решение. Но игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, невозможно. И невозможно представить, чтобы "Золотые арки" олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - написал Кемпчинский.

Приход McDonald's в Россию он назвал "одной из самых гордых и волнующих вех" в истории компании. "После почти полувековой вражды Холодной войны образ "золотых арок", сияющих над Пушкинской площадью, стал для многих по обе стороны железного занавеса началом новой эры", - пишет Кемпчинский.

Сохранение ресторанов под новым брендом

McDonald's в марте объявила о приостановке своего бизнеса в России из-за начала российского вторжения в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

Агентство ТАСС пишет со ссылкой на источник в компании, что работа ресторанов возобновится в России под новым брендом в середине июня. "Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков - российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", - сказал собеседник агентства.

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