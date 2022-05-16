Мать срочника с крейсера "Москва" рассказала о месяце безуспешных попыток узнать судьбу сына

По словам женщины, выжившие матросы дали подписку о неразглашении, а военное командование уже месяц отказывается предоставить какие-либо данные.

Мать матроса-срочника с крейсера "Москва" рассказал "Медузе" о месяце безуспешных попыток узнать судьбу сына. После затопления крейсера женщина приехала в 810 военную часть в Крыму, куда перевели выживших матросов. Там с ней общался капитан судна, заявивший, что "участвовал в спасении ребят". "Мне показалось, что это не так. Я посмотрела на его шевелюру, ресницы, брови и руки - у него на теле не было никаких следов того, что он там был", - описывает встречу женщина. Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов сказал ей, что на "Москве" 27 без вести пропавших и один погибший.

По словам женщины, в Крыму к ней для слежки приставили двух девушек. Женщине удалось пообщаться с выжившими матросами в трех госпиталях Севастополя. Они рассказали, что дали подписки о неразглашении на пять лет. Разговор прервали девушки в форме, но, по словам матери матроса, один из военных в госпитале "успел шепотом сказать, что их "раскидали по всей России".

Миллионы рублей за погибшего

Женщине также предложили подписать бумаги о том, что она согласна переквалифицировать сына в "погибшего" из "без вести пропавшего", чтобы получить деньги - она отказалась. Женщина также рассказала, что обратилась в военкомат родного города с просьбой провести расследование, где мой сын, и почему срочник служил в зоне военных действий.

"Я им обещала, что не буду разговаривать ни с какими СМИ. Я говорила, что если найду ребенка, то удалюсь вообще отовсюду и поменяю даже сим-карту. Мне прислали ответ, но про военные действия там не было ни единого слова", - рассказала женщина. Ей ответили, что расследование "не в компетенции военного комиссариата" и "следует обратиться к военному прокурору Черноморского флота", пишет "Медуза" со ссылкой на письмо.

Молчание других родственников пропавших матросов

Отец другого погибшего на крейсере матроса Дмитрий Шкребец какое-то время активно выступал в соцсетях и через СМИ, но затем опубликовал пост с благодарностью Черноморскому флоту. На вопросы женщины, что произошло, Шкребец ответил, что не будет ничего больше говорить, потом что "за нами придут", утверждает она.

"Я не выдержала и написала ему: "Тебя что, запугали?". Но он так ничего мне и не ответил", - рассказала женщина. "Сейчас я понимаю, что мне надо бить во все колокола, потому что наших ребят, судя по всему, забыли. От нас скрывают всю информацию. Я уверена, что мой ребенок живой, я просто хочу его найти, пускай раненого, но найти", - признается мать срочника.

Потопление "Москвы"

По сообщениям ВСУ, в флагманский крейсер Черноморского флота России 13 апреля попали две украинские ракеты "Нептун", после чего он загорелся и в итоге затонул. Российское Минобороны никогда не подтверждало эту версию, объявив, что на "Москве" возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. В итоге судно затонуло при буксировке в Севастополь из-за шторма, сообщали в ведомстве. Официально неизвестно, сколько людей находились на борту "Москвы" и сколько из них погибли. Минобороны России 22 апреля сообщило, что в результате пожара погиб один член экипажа и еще 27 пропали без вести.

Российские СМИ сообщали со ссылкой на родственников матросов, что на крейсере погибли около 40 человек, а еще 100 получили ранения. Собеседники NBC назвали потери "значительными", но также затруднились назвать точное число погибших. По данным СМИ, на судне могли служить около 300 срочников.

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