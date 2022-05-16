Российские активы Renault переходят в государственную собственность. На заводе Renault будут производить автомобили "Москвич"

Российские активы французского автомобильного концерна Renault, переходят в государственную собственность, сообщили в минпромторге.

Это первая национализация иностранной компании в России.

Почти 68% акций АвтоВАЗа, которые принадлежали Renault, переходят к федеральному государственному предприятию НАМИ, подведомственному минтрансу.

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Renault будет иметь опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе" в течение следующих 6 лет.

В компании назвали решение о передаче активов "сложным, но необходимым".

После вторжения России в Украину десятки компаний сообщили о приостановке работы, в том числе автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в Россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.

Часть компаний приостановила сотрудничество с Россией из-за войны, часть - из-за проблем с логистикой. Значительную роль сыграло также введение технологических санкций на поставки полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов.

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