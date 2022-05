ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

По мнению экспертов Института изучения войны, командование ВС РФ будет уделять главное внимание битве за Северодонецк и откажется от планов окружения ВСУ по нескольким направлениям.

Командование ВС РФ, по всей видимости, отказалось от планов завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области, считают аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). В опубликованном в воскресенье, 15 мая, докладе эксперты согласились с оценкой главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, заявившего ранее, что Генштаб российской армии понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но рассчитывает на способность выйти к административным границам Луганской области.

"Приоритетное внимание будет уделяться битве за Северодонецк"

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - отмечается в документе.

По мнению экспертов, неудачные попытки россиян пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операцию ВС РФ по окружению ВСУ дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное и заставить отказаться от планов проведения более широкого окружения по нескольким направлениям.

ISW: У армии РФ закончились боеспособные резервисты

Одновременно ISW предполагает, что у вторгнувшейся в Украину российской армии закончились боеспособные резервисты, что вынуждает ее командование привлекать в регулярные армейские части и морскую пехоту служащих из самых разных элементов, включая частные военные компании и марионеточных ополченцев. Генштаб ВСУ ранее сообщил, что в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях проходят подготовку около 2500 российских резервистов.

"Этого количества резервистов вряд ли хватит для пополнения российских частей, которые, как сообщается, потеряли до 20 процентов личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец", - указывает далее американский институт.

Аналитики также указали на укрепление российскими силами населенных пунктов на юге Украины. По их мнению, это указывает на то, что РФ стремится установить постоянный контроль в данном регионе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!