Постепенно российские войска готовятся прекратить наступление и перейти к обороне рубежей. Это свидетельствует о том, что Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны, считает советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает "24 канал" со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

С точки зрения советника главы МВД Украины, для первой стадии войны было характерно то, что планы и цели постоянно менялись. В тот период Россия намеревалась захватить всю Украину лишь за несколько дней. Она этого не добилась, и ее войскам пришлось отступать сразу по нескольким направлениям, отмечает Андрусов.

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На второй стадии РФ планировала окружить украинские войска на востоке страны. Но прорвать линию обороны не получилось. При этом россияне продолжают бомбардировки и обстрел артиллерией позиций украинских военных, а также бросать в бой огромные количества наземной техники и пехоты, констатирует советник министра внутренних дел.

Теперь, с точки зрения Андрусова, наступила третья фаза, когда войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили сильно затянуть эту войну, полагает Андрусов. По его мнению, сейчас руководство России рассчитывает на кардинальное изменение ситуации в связи с тем, что Запад, опасаясь тяжелых последствий в случае затягивания войны в Украине, сядет с Кремлем за стол переговоров, и Москва тогда постарается добиться выгодного для себя результата.

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