WSJ рассказала о "дороге смерти" между двумя селами под Киевом, по которой мирные жители бежали от россиян. Там нашли тела 37 человек

Медуза

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На семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек, погибших во время присутствия в регионе российских военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию, передает Meduza.

Две других дороги, ведущих от Мотыжина на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских, говорится в ролике WSJ, поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке. Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию в районе дороги. Они пришли к выводу, что россияне обстреливали дорогу из минометов — по крайней мере один такой инцидент попал на видео 3 марта. Также на дороге были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями. Статьи по теме: Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны Киев сообщил о "трудных переговорах" по эвакуации раненых с Азовстали Староста села Мотыжин Ольга Сухенко, ее муж Игорь и сын Александр были похищены российскими военными 23 марта. После отступления россиян их тела были найдены в братской могиле. Российские войска контролировали некоторые районы Киевской области с конца февраля по конец марта. Согласно заявлениям украинских правоохранительных органов, за это время они убили там более 1200 мирных жителей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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