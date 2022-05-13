Лондон: санкции против РФ нельзя отменять вплоть до полного освобождения Украины

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что международные санкции против России должны действовать вплоть до полного ухода российских сил со всей территории Украины.

"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии", - сказала Трасс в четверг вечером на встрече с представителями G7 в Германии.

Несколько недель назад Трасс уже говорила, что разговор об отмене санкций возможен только с полным прекращением огня и выводом российских войск со всей территории Украины.

Трасс также заявила, что союзники Украины должны решиться на новые санкции в отношении России и что им следует пойти "быстрее и дальше" в поддержке Украины в ее борьбе.

"Наилучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины состоит в обретении ею способности защитить себя. Это означает необходимость предоставить Украине четкий путь к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО", - сказала она.

Как объясняет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, задача такого категоричного заявления - дать сигнал Кремлю, что Британия не готова идти на какие-либо уступки во время военной агрессии.

При этом, уточняет Ландейл, столь жесткая позиция Британии в будущем потенциально может помешать украинской стороне во время переговоров о перемирии.

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