Проповедь в храме, разговор в очереди, стихи Некрасова. За что в России штрафуют по статье о "дискредитации армии"

Вот уже больше двух месяцев в России действует новая административная статья — "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации" (20.3.3 КоАП). Официально она заработала 4 марта — всего через полторы недели после вторжения России в Украину. С тех пор власти регулярно пользовались ей для того, чтобы наказывать россиян, несогласных с войной.

Согласно статье, за дискредитацию использования армии "в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (в том числе, за призывы к "воспрепятствованию" использования армии в таких целях) россиян могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Статьи по теме: Посольство России обвинило президента Литвы в распространении фейков

А если такие действия сопровождаются призывами к митингам или создают "угрозы применения вреда жизни и здоровью граждан", то сумма штрафа для физических лиц может составить уже до 100 тысяч рублей.

Наказать по статье могут и тех россиян, которые дискредитируют "исполнение государственными органами Российской Федерации полномочий", направленных на поддержание мира и безопасности, за рубежом.

У административной КоАП 20.3.3 есть и уголовная "сестра-близнец" — УК 280.3. Наказания по ней намного строже — в том числе до пяти лет колонии.

Всего с тех пор, как в административном кодексе появилась статья 20.3.3, по ней завели больше 1350 административных дел, следует из исследования Александры Архиповой, социального антрополога, автора телеграм-канала "(Не)занимательная антропология", приглашенного сотрудника Института исследований Восточной Европы (Бремен).

При этом по 957 таким делам известны подробности — то есть из-за чего именно полиция составила протокол.

Чаще всего это происходило из-за традиционных акций протеста — например, пикетов с плакатами в духе "Нет войне". Хотя штрафовали россиян и за более завуалированные высказывания — например, пикеты с демонстрацией книги (скажем, "Война и мир" Льва Толстого") или даже выражением "молчаливой поддержки".

Дела по 20.3.3 возбуждались и по другим, менее очевидным поводам — за устные высказывания на уроке в школе или в очереди, антивоенные граффити, проповедь в храме или даже простое наблюдение за акцией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!