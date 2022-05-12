ВИДЕО: CNN показал запись предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей

Телеканал CNN опубликовал видео, снятое 16 марта около автосалона на окраине Киева.

CNN отмечает, что произошедшее на видеозаписи сейчас расследуется как возможное военное преступление. Телеканал также установил личности погибших — это неназванный владелец автосалона и 68-летний Леонид Пляц, работавший охранником территории.

На видео с камер наблюдения, которые получил телеканал, видно пятерых человек, предположительно русских солдат, которые пытаются вломиться в здание автосалона. К ним приближается владелец магазина с другим человеком с поднятыми руками. Военные обыскивают его, обмениваются несколькими словами, мужчины уходят.

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После этого военные открывают огонь им в спины.

CNN опубликовало видео, на котором российские солдаты стреляют в спину мирным украинским жителям. pic.twitter.com/zxB0Hwcrhp — charter97.org (@charter_97) May 12, 2022

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