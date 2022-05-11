ЕС может предложить Венгрии деньги за отказ от российской нефти

Евросоюз может пообещать Венгрии дополнительные деньги на реформу энергетики в обмен на согласие с шестым пакетм санкций против России, который включает постепенный отказ от российской нефти. Об этом во вторник со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников ЕС написало издание Politico.

По словам источников Politico, Венгрии могут пообещать дополнительное финансирование в рамках новой программы Еросоюза REPowerEU, в которой будет заявлено, что ЕС в ближайшие годы полностью избавится от зависимости от российских энергоносителей.

Пока же ЕС из-за позиции Венгрии уже много дней не может согласовать шестой пакет санкций. В нем, кроме прочего, предлагается всем странам ЕС отказаться от закупок российской нефти уже к концу этого года, но сильно зависящим от нее Венгрии, Словакии и Чехии дать отсрочку: Венгрии и Словакии - до конца 2024 года, Чехии - до середины 2024 года.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пока говорит, что их стране будет мало и 2,5 лет, и отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по венгерской экономике.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель накануне сказал, что обсуждение шестого пакета санкций продолжится 16 мая.

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