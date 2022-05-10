Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни. В последний год он несколько месяцев провел в реанимации после перенесенной в июне операции на сердце.

Леонид Кравчук, как и, пожалуй, все украинские президенты, был крайне противоречивой фигурой. Но что отличало его от "наследников" на этом посту, - так это удивительная способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, обыгранная народом в анекдотах.

Наверно, самый известный из них - о том, как Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать из одного здания в другое под проливным ливнем. Президенты России и Штатов финишируют мокрыми до нитки, а украинский лидер - абсолютно сухим. "А я аккуратно, между капельками", - объяснил он коллегам.

Леонид Кравчук долгие годы боролся с "украинским буржуазным национализмом" на должности главного идеолога компартии УССР, а потом - стал "отцом независимости" Украины.

Он триумфально выиграл первые в истории Украины президентские выборы в первом туре, но не смог удержаться на этом посту даже один срок, проиграв досрочные выборы и став первым на постсоветском пространстве лидером, передавшим власть мирно.

Президентство Кравчука ознаменовалось пятизначной инфляцией и крахом экономики Украины, а его символом стала "кравчучка" - разновидность ручной тележки, особенно популярной среди челноков первой половины 90-х. Но в то же время многие украинцы вспоминают кравчуковские годы - бедные, но мирные - с доброй ностальгией.

После своего президентского срока Кравчук поначалу ратовал за сближение с Россией и поддерживал Виктора Януковича. Потом прекратился в убежденного сторонника НАТО и отстаивал интересы Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Леонид Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин возле города Ровно, тогда еще на территории Польши. Отец Кравчука в 1944 году погиб на фронте. Позже он вспоминал, что детство его было бедным: кусочек булки казался настоящим подарком.

После окончания школы Кравчук благодаря похвальной грамоте поступил в Ровенский кооперативный техникум. В 1953 году закончил его на "отлично", что дало возможность поступить в университет без экзаменов. Кравчук вспоминал, что по-настоящему рассматривал два варианта: или учиться во Львове на военного летчика, или в Киеве - на экономическом. В будущем президенте Украины, как это часто будет в его жизни, победил прагматик, и он стал первым в истории своего села студентом киевского вуза.

Леонид Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин возле города Ровно, тогда еще на территории Польши. Отец Кравчука в 1944 году погиб на фронте. Позже он вспоминал, что детство его было бедным: кусочек булки казался настоящим подарком.

После окончания школы Кравчук благодаря похвальной грамоте поступил в Ровенский кооперативный техникум. В 1953 году закончил его на "отлично", что дало возможность поступить в университет без экзаменов. Кравчук вспоминал, что по-настоящему рассматривал два варианта: или учиться во Львове на военного летчика, или в Киеве - на экономическом. В будущем президенте Украины, как это часто будет в его жизни, победил прагматик, и он стал первым в истории своего села студентом киевского вуза.

Уже с первых курсов молодой Кравчук подрабатывал всеми возможными способами: например, ездил поднимать целину в Казахстан или даже выступал натурщиком. Уже много позже президент Украины будет утверждать, что именно он стал прототипом памятника Николаю Щорсу, который до сих пор стоит в центре Киева.

Примерно тогда же он начал встречаться со своей однокурсницей, Антониной Мишурой. Биограф Кравчука Андрей Кокотюха писал, что долгое время молодые люди были просто друзьями, но на старших курсах университета стало понятно: если они не сочетаются браком, их отправят по распределению в разные места.

Так молодая семья попала в Черновцы на западной Украине. Там Леонид сначала преподавал политэкономию в финансовом техникуме, а затем его пригласили на работу в обком партии - консультантом по политобразованию. Решающим аргументом в пользу нового места работы стало то, что сотруднику обкома партии полагалась квартира - а обладание своей жилплощадью было очень актуальным для Кравчуков, у которых как раз родился сын.

Пиком черновицкой карьеры Кравчука стало кресло заведующего отделом пропаганды и агитации местного обкома партии.

Судя по всему, Кравчук был неплохим пропагандистом: в 1967 году его отправили в Москву, в аспирантуру академии общественных наук при ЦК КПСС - партийный вуз, готовивший кадры для центральных учреждений партии. В 1970-м Кравчук вернулся на Украину и начал работать в ЦК Компартии Украины. За следующие двадцать лет он сделал партийную карьеру, поднявшись с должности заведующего сектором переподготовки кадров до второго секретаря украинского ЦК, отвечающего за агитацию и пропаганду. На этой работе его и застало начало конца Советского Союза.

От Союза к Украине

В 1988 году украинская Компартия перестала делать вид, что в республике не существует набирающей силы оппозиции, которая годом позже оформится в общественное движение "Народный рух Украины", и решила пойти с ней на диалог - в том числе в открытых дебатах на республиканском телевидении. Публичных политиков, способных выстоять в таком диалоге, в среде украинской компартии было, мягко говоря, немного, поэтому партия поручила вести такие разговоры своему главному идеологу-пропагандисту - то есть, Кравчуку.

Даже в этой ипостаси Кравчук вел свою характерную политику "хитрого лиса". Характерной называют такую историю: приходит как-то Кравчук на заседание Народного руха, а там ему предлагают повесить на лацкан пиджака значок с трезубцем - символом украинских буржуазных националистов, против которых Кравчук на своей должности боролся едва ли не половину сознательной жизни. Леонид Макарович, тем не менее, маленький трезубец принимает, вешает рядом с красным значком депутата Верховного совета УССР, но, присаживаясь на кресло в президиуме, пиджак снимает и вешает на спинку кресла. Ни нашим, ни вашим.

В 1990 году на Украине прошли первые частично свободные выборы в Верховную раду. Оппозиционеры показали блестящий результат в западной части страны и суммарно контролировали около 120 депутатских мандатов из 450, но большинство в Раде все равно принадлежало коммунистам. Фигура Кравчука виделась идеальной для того, чтобы балансировать интересы разных групп влияния в сессионном зале, и в июле 1990 года он стал главой Верховной рады.

16 июля 1990 года, Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот документ не имел статуса конституционного акта: он даже сохранял за республикой советское название УССР. Но сам факт его принятия позволил украинской власти самоустраниться от подготовки нового союзного договора, который Михаил Горбачев планировал подписать 20 августа 1991 года.

Впрочем, это подписание и так сорвалось. За день до этой даты начался августовский путч. ГКЧП отправил в Киев заместителя министра обороны СССР генерала Валентина Варенникова, который тут же потребовал встречи с Кравчуком. Гость из Москвы сходу потребовал от Кравчука ввести на Украине чрезвычайное положение. Тот, в который раз демонстрируя свой политический стиль, попросил у генерала официальный документ с печатью, который подтверждал бы его полномочия. Разговор велся на повышенных тонах, вспоминал Кравчук, но в итоге закончился ничем. Варенников вылетел из Киева во Львов, а Кравчук в тот же вечер выступил с телеобращением, в котором призвал сограждан сохранять спокойствие и продолжать трудиться.

Немало украинцев полагают, что такое поведение Кравчука было единственно правильным: во всяком случае, танков и вооруженных солдат, равно как и протестов против ГКЧП на улицах украинских городов, не было, эти события прошли без жертв.

А уже спустя несколько дней, после поражения ГКЧП, Рада собралась на внеочередное заседание. Под ее стенами шел многочасовой и многотысячный митинг. Коммунисты были деморализованы, и практически единогласно поддержали Акт провозглашения независимости Украины, написанный оппозиционерами буквально на коленке, на листке школьной тетради.

По воспоминаниям очевидцев, Кравчук до последнего сомневался, стоит ли ставить акт о независимости на голосование: уверенности в положительном исходе голосования у него якобы не было и он предлагал перенести решающий момент на пару дней. В этот момент к креслу спикера подошел один из лидеров Руха, поэт Дмитрий Павлычко и пригрозил задушить его, если голосование не состоится немедленно. Кравчук внял "просьбе", а зал дружно проголосовал "за".

День этого голосования, 24 августа 1991 года, с тех пор празднуется на Украине как День независимости.

Еще через неделю президиум Верховной рады, учитывая поддержку украинской Компартией августовского путча, принял решение о ее запрете. Говорят, что после этого на аудиенцию к Кравчуку пришла делегация коммунистической верхушки и заявила, что принимать решение о запрете Компартии может исключительно Верховный суд. "Так вы хотите, чтобы вас еще и судили?" - якобы отреагировал на заявление бывших коллег по ЦК Кравчук.

Тогда же Верховная рада под руководством Леонида Кравчука назначила на 1 декабря 1991 года референдум для подтверждения независимости страны, а также первые в истории страны президентские выборы.

Так Кравчук получил дополнительный аргумент для того, чтобы не принимать участие в переговорах о новом союзном договоре, которые пытался реанимировать Михаил Горбачев: дескать, до референдума обсуждать нечего.

А 1 декабря 90,3% украинцев проголосовали за независимость их страны. 61,6% пришедших на участки граждан поддержали Леонида Кравчука, избрав его первым президентом Украины.

Беловежские соглашения

Уже через несколько дней после референдума и выборов начались телефонные контакты Кравчука с президентом России Борисом Ельциным и белорусским лидером Станиславом Шушкевичем. 7 декабря 1991 года они встретились в Вискулях, что в Беловежской пуще, - якобы подписать соглашение об экономическом сотрудничестве между тремя республиками.

Но уже очень скоро стало понятно, что этим договором переговоры не ограничатся.

"За ужином решили официальные переговоры отложить на утро. В десять часов 8 декабря мы сели за стол переговоров. Именно тогда мы подсознательно почувствовали, что сегодня будет решена судьба Союза. Ельцин ничего не говорил, но смотрел на меня выжидающе. Очень красноречивым был и взгляд Шушкевича", - вспоминал позже Кравчук.

"Советский Союз развалили Кравчук и украинцы", - спустя почти тридцать лет после тех событий говорил Шушкевич.

После долгих заседаний, которые сопровождались консультациями с юристами, появилось Беловежское соглашение, которое открывалось исторической фразой, авторство которой приписывается одному из ближайших соратников Бориса Ельцина Геннадию Бурбулису: "Союз ССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование".

Кравчук считал распад Союза закономерным и необходимым. "Произошло действительно великое историческое событие. Три великие державы встретились в Белоруссии, чтобы предложить путь к созданию нового содружества. Это путь к спасению. Спасению народов от конфронтации, от межнациональных войн", - заявил он по возвращении в Киев.

"Я горжусь тем, что распалась последняя империя в истории человечества. Я горжусь тем, что сегодня есть независимая Украина", - говорил Кравчук позднее.

Подписание Беловежских соглашений будет считать самым значимым достижением Кравчука не только сам экс-президент. Через несколько лет, в 1998 году, рассказывал он, некая нелегальная организация под названием Союз советских офицеров якобы намеревалась похитить его, доставить в Москву и вынудить отказаться от подписи, положившей конец Советскому Союзу. Тогда, говорил Кравчук, ему усилили охрану, а сам он начал спать с кольтом в прикроватной тумбочке.

Leonidas Kravčiukas Foto: Vilma Deveikytė

Но все это будет позднее. А 9 декабря 1991 года, на следующий день после возвращения Кравчука в Киев, ему позвонил Михаил Горбачев, для которого подписание Беловежских соглашений оказалось сюрпризом, и потребовал немедленно явиться в Москву.

"Я в Москву не поеду, потому что я президент независимого государства. У меня целая куча неотложных дел. А директивы мне не нужны", - якобы ответил Кравчук и закончил разговор.

Что же заставило человека, который значительную часть жизни работал на руководящих должностях в Коммунистической партии, поменять свои взгляды и приложить руку к развалу Союза? По словам Кравчука, у него раскрылись глаза после того, как он, уже будучи топ-идеологом Компартии, по должности получил доступ к архивным материалам о Голодоморе.

"После этого случился надлом, психологический, идеологический и политический. Я перестал верить в то, что делаю. Я не знал, как можно изменить ситуацию, но понимал, что нужно что-то делать. И когда настало время, я пошел на то, чтобы Украина стала независимым государством", - говорил Кравчук.

На вопросы о том, почему он в таком случае продолжил делать партийную карьеру, а не изобличил Компартию еще тогда, Кравчук отвечал, что открытое несогласие привело бы его в тюрьму, поэтому он решил бороться "изнутри системы".

Впрочем, ответить на изначальный вопрос можно было бы и другой крылатой фразой Кравчука, хоть и сказанной по другому поводу: "Свою точку зрения не меняют только мертвые и дураки".

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