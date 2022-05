3 мая законопроект был одобрен большинством голосов Палаты представителей Конгресса США (417 - за, 10 - против), а до этого законопроект одобрил Сенат.

Как сказано в законопроекте, президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".

Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и Байдена за возрождение программы помощи. "Спасибо @POTUS и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее, - говорится в твите на английском языке в официальном аккаунте украинского президента. - Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе - это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет тому назад".

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.