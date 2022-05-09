Зеленский про 9 мая: "Мы никому не дадим присвоить Победу"

Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем Победы. В нем он заявил, что украинцы никому не позволят "аннексировать эту победу", и выразил уверенность в том, что российских военных точно прогонят с украинской земли.

“Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм”.

“И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить”, - сказал Зеленский в видеообращении, снятом на пустынном Крещатике на фоне противотанковых ежей.

Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину, и потому он верит:

“Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли”.

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