Путин: "Как и в 1945 году, победа будет за нами"

На сайте Кремля опубликовали поздравление президента России Владимира Путина для иностранных лидеров по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В телеграммах главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил, что сегодня российские военнослужащие, "как и их предки", "сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны. Путин выразил уверенность, "что, как и в 1945 году, победа будет за нами", говорится на сайте Кремля.

Это телеграммы отправили лидерам и гражданам нескольких стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, а также "народам Грузии и Украины".

На сайте Кремля уточняется, что в послании, адресованном ветеранам войны и гражданам Украины, Путин "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".

В воскресенье утром президент Украины записал видеообращение по случаю дня памяти и примирения, в котором сравнил вторжение России в Украину с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Россия устроила в Украине "кровавую реконструкцию нацизма", но "никакое зло не избежит ответственности и не сможет укрыться в бункере".

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