Зеленский: в этом году мы говорим "Никогда снова" иначе

bbcrussian.com

Владимир Зеленский записал специальное обращение ко дню памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая. На видео он стоит на фоне разрушенных и частично сгоревших домов в Бородянке. Видео - черно-белое. В начале Зеленский спрашивает: "Может ли стать черно-белой весна?"

Президент Украины в обращении говорит, что фраза "Никогда снова", которую часто произносят вспоминая о Второй мировой войне, для украинцев теперь звучит иначе - "без восклицания, а со знаком вопроса". "24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова. Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: "Это не мы!" Замучили со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить", - говорит Зеленский. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!