Пентагон: США не предоставляли "конкретную информацию для целеуказания" на "Москву"

Вслед за сообщениями целого ряда ведущих американских СМИ пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва".

При этом Кирби фактически подтвердил еще одну деталь, которая содержалась во всех публикациях СМИ: решение об обстреле российского крейсера украинцы приняли сами и США об этом решении заранее не знали.

Washington Post - одно из СМИ, сообщивших о том, как Украина распорядилась американскими разведданными, - еще до заявления Кирби отметила особый смысл формулировки "информация для целеуказания" (targeting information), которую пресс-секретарь военного ведомства использует не в первый раз даже в контексте потопления крейсера "Москва": "С точки зрения США, если Украина получает разведданные и затем сама решает предпринять действия с целью обороны страны, то Соединенные Штаты не предоставляли ей информацию "для целеуказания", которая указывала, кого или что атаковать".

Украинский ракетный удар по российскому крейсеру “Москва” был нанесен благодаря американским разведданным, переданным Украине. Об этом ранее сообщил американский телеканал Эн-би-си, а вслед за ним Washington Post и New York Times, все со ссылкой на несколько анонимных чиновников из США.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от 416 до 680 человек, в том числе, как выяснилось позже, матросы срочной службы. Американские источники подтверждают украинскую версию о том, что в корабль 13 апреля попали две украинские ракеты “Нептун”, после чего он загорелся и в конце концов затонул. Число российских жертв американские чиновники не назвали, сказав лишь, что оно было высоким.

Российская версия событий с самого начала и до сих пор вызывает много вопросов: 13 апреля российские власти заявили, что на флагмане Черноморского флота возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. На следующий день они сообщили, что корабль затонул при буксировке в Севастополь. Лишь 22 апреля министерство обороны России сообщило, что в результате этого пожара один член экипажа погиб и еще 27 "пропали без вести". С тех пор сообщений о том, чтобы этих людей нашли живыми или мертвыми, не поступало. Российские власти также ни разу не объяснили причины "пожара", приведшего, по их версии, к гибели корабля.

По словам американских источников, ВСУ выпустили ракеты по крейсеру, сперва запросив у американцев информацию о нем. Именно США помогли опознать крейсер и определить его местонахождение, чтобы прицелиться.

Американские источники говорят, что не принимали участие в решении ударить по “Москве” – его приняли украинские военные. Американская разведка регулярно предоставляет ВСУ данные о передвижении российских кораблей.

Рано утром в четверг New York Times, тоже со ссылкой на анонимные источники, писала о том, что благодаря американским разведданным ВСУ удалось убить необычно высокое число командующих российской армией (они отдельно отметили, что удар по командному пункту, где незадолго до этого был начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, был нанесен не на основании американских разведданных).

В Совете национальной безопасности США эту публикацию назвали безответственной, а в Пентагоне указали, что никаких данных, позволяющих индивидуально атаковать российских военачальников, не предоставляют, цитирует пресс-секретаря военного ведомства Джона Кирби агентство Франс пресс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!