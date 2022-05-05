Латвийский суд постановил вернуть ряд российских телеканалов

В Латвии Административный суд принял решение временно вернуть в латвийское информационное пространство российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music. Причина — не хватает аргументации об угрозе каналов нацбезопасности страны. Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) собирается оспорить решение.

Суд объяснил свое решение тем, что Национальный совет электронных СМИ не смог аргументировать, что угрожает государственной безопасности Латвии в случае, если каналы продолжат работу.

29 апреля суд удовлетворил временную просьбу о защите от Global Media и приостановил действие решения NEPLP, запретившее в Латвии работу каналов THT-Comedy, THT4 International, "Пятница", KHL TV channel и TNT Music.

В своем решении суд не оспорил компетентность NEPLP запрещать распространение телевизионных программ. Суд заключил, что совет может назначать такой запрет в случае существующей угрозы нацбезопасности или общественному порядку — но в то же время конкретное решение остановить деятельность телеканалов не было достаточно аргументированно.

Если какие-то условия позволяют заключить, что телепрограммы распространяют или могут распространять необъективную информацию, которая угрожает национальной безопасности, у Совета есть не только право — но и обязанность приостановить деятельность этих программ, указал суд. И необходимо оценить, существуют ли такие условия.

Решение суда можно оспорить в течение 14 дней с момента принятия решения.

Решение о блокировке развлекательных каналов NEPLP принял в начале марта, так как некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding, находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Председатель совета NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что совет оспорит решение суда. "По мнению суда, тот факт, что в информационном пространстве Латвии работают программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожает информационному пространству и не противоречит правилам OFAC". Суд не осознает серьезность и обоснованность решения заблокировать каналы, считает Аболиньш.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!