Источники New York Times: американские разведданные помогли украинцам убить много российских генералов

В газете New York Times вышла статья, основанная на анонимных источниках в США. Они рассказали, что разведданные, которыми США делятся с Украиной, использовались для ударов, в которых погибли российские генералы. При этом источники оговариваются, что не все такие удары основывались на американских данных и конкретно удар по командному пункту в Изюме 30 апреля, где незадолго до этого был начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, не опирался на американскую информацию.

Россия не сообщала ни об ударе по Изюму, ни вообще о поездке Герасимова на восток Украины. Но источники в американском разведсообществе рассказывали СМИ об этом еще несколько дней назад. Некоторые украинские официальные лица даже говорили, что Герасимов сам попал под обстрел и был ранен, но эти утверждения так никто и не подтвердил: ни другие украинские официальные лица, ни американцы, ни Москва.

В сегодняшней статье New York Times источники утверждают, что Вашингтон не позволил бы использовать свои данные для покушения на жизнь высшего военного руководства России, к которому он относит Герасимова.

Пентагон пока не комментирует эту статью, передает Франс пресс.

Украина утверждает, что с начала войны на фронте погибло 12 высших российских офицеров, что аномально много, во всяком случае по меркам западных армий, отмечают западные эксперты. Россия официально подтвердила гибель двух заместителей командующего армиями —это генерал-майор Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов.

США с недавних пор открыто признают, что делятся с Украиной широким спектром разведданных. Союзники США по НАТО также предоставляют Киеву информацию от своих разведок.

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