В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

"Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проводимые мероприятия "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".

Там также отметили, что запланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

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