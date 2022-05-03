Закон США о ленд-лизе: что на самом деле он даст Украине

417 голосов "за", 10 — "против": Палата представителей Конгресса США 28 апреля подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза, не применявшейся со времен Второй мировой войны. Сенат США одобрил законопроект еще 7 апреля. Теперь для вступления закона в силу под ним осталось поставить подпись президенту США Джо Байдену. После этого Соединенные Штаты смогут в течение двух лет поставлять оружие и другую помощь Киеву быстрее и без стандартных бюрократических процедур.

Как сказано в документе, президент США может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения Российской Федерации в Украину, с тем, чтобы "помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил правительства Российской Федерации".

Какие вооружения получит Украина?



Накануне голосования в Палате представителей США по закону о ленд-лизе для Украины американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в министерстве обороны США сообщил, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, уже создан центр управления поставками военной помощи Украине. Какое именно вооружение будет получать Киев в рамках закона о ленд-лизе, и как это будет происходить?

"Прежде всего, будет значительно увеличен объем поставок вооружений — говорит в разговоре с DW военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). — По-прежнему будут поставляться танки и зенитное оружие, боеприпасы, артиллерия, беспилотники — иными словами то, что уже поставлялось. США также предоставят гаубицы, будет обеспечиваться и логистическая поддержка".

Получит ли Киев такие сложные, высокотехнологичные западные системы вооружений как боевой танк "Абрамс" или боевая машина пехоты "Брэдли", пока неясно, хотя Рихтер не исключает, что в будущем это может произойти. В таком случае необходимо будет наладить логистические цепочки, по которым Украина получала бы запчасти и боеприпасы, и обучить украинских военных пользоваться этими видами вооружений.

В любом случае, объем военной поддержки со стороны США значительно увеличится. Благодаря этому, а также поставкам вооружений из арсеналов других западных союзников Украина получит возможность успешнее противостоять российским атакам и, при благоприятном сценарии, отвоевать часть захваченных территорий, полагает Вольфганг Рихтер.

Помимо вооружений, Украина получит дополнительную финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем это было до последнего времени. Президент Байден уже запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов (около 31 миллиарда евро) на дополнительную поддержку Украине. 20 миллиардов из них предоставят стране в виде военной помощи, остальные деньги будут выделены на экономическую и гуманитарную поддержку.

"Масштабы финансовой помощи значительно увеличились, и это означает, что создана основа для долгосрочных и значительных поставок вооружений, которые в данном случае указывают, скорее, на долгосрочные сценарии, чем на краткосрочные решения", — анализирует ситуацию немецкий военный эксперт.

Решающая помощь для СССР в войне против Германии



Предыдущий раз американский закон о ленд-лизе применялся во время Второй мировой войны — по этой программе США предоставляли союзникам в аренду вооружение, продовольствие и стратегическое сырье. Президент Франклин Рузвельт подписал закон 11 марта 1941 года. Изначально странами-получателями были Великобритания и Китай, однако с ноября 1941 года действие программы распространилось на Советский Союз, а к концу войны поставки по ленд-лизу распространялись практически на всех союзников США по антигитлеровской коалиции.

"Закон о поставках по программе ленд-лиза сыграл решающую роль в победе над нацистской Германией, — говорит Чарли Ладерман — преподаватель международной истории в Королевском колледже в Лондоне. — Он обеспечил советским войскам мобильность, необходимую для наступления в 1943-1945 годах. Советы отрицали это после войны, но позже даже Владимир Путин признал это".

Красная Армия продвигалась вперед при поддержке десятков тысяч грузовиков американского автопроизводителя Studebaker, а на Тегеранской конференции союзников в конце 1943 года Сталин, который не разглашал масштабы помощи у себя в стране, поднял бокал за автомобильную и нефтяную промышленность США, говорит Ладерман. В том, что перелом в ходе войны в Сталинграде в 1942 году не произошел бы без закона о ленд-лизе, уверены и другие историки.

Какой реакции ждать от Кремля?



За несколько дней до принятия Конгрессом законопроекта о ленд-лизе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США желают ослабления военного потенциала России до такой степени, чтобы у нее больше не было возможности атаковать соседние страны. И сейчас многие задают вопрос, сможет ли сегодня ленд-лиз, как и 80 лет назад, изменить ход событий — теперь уже в войне России против Украины. И какой будет реакция Кремля?

"Неизвестно, достаточно ли будет Украине военной помощи для того, чтобы победить Путина, — говорит историк Ладерман. — Мир сегодня выглядит по-другому, да и Путин — не Гитлер. Но в борьбе с агрессивной войной Путина западные государственные деятели сталкиваются с той же дилеммой, что и их предшественники в 1941 году. Для Гитлера закон о ленд-лизе был равносилен вступлению США в войну — даже без официального объявления".

По мнению Ладермана, Запад теперь должен внимательно следить за реакцией России на "Ленд-лиз 2.0". В то же время, отмечает историк, "Путин уже увидел себя втянутым в конфликт с Западом, для него нет разницы, будет ли оказана косвенная или прямая поддержка Украине. Поэтому маловероятно, что принятие закона о ленд-лизе станет поворотным моментом для Путина".

Военный аналитик Вольфганг Рихтер, в свою очередь, считает, что Соединенным Штатам следует быть очень осторожными — прежде всего, в риторике. "США неоднократно подчеркивали, что они не являются стороной конфликта в войне в Украине, — говорит он, комментируя слова Ллойда Остина. — И я думаю, что необходимо быть крайне осмотрительным в высказываниях, чтобы не создалось впечатления, что цель состоит в том, чтобы разрушить Россию как государство, иначе это приведет к еще большей эскалации конфликта".

Может ли Германия принять закон о ленд-лизе?



Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью газете Bild am Sonntag 1 мая призвал Германию вслед за Соединенными Штатами, также принять закон о ленд-лизе для Украины. Вольфганг Рихтер с пониманием относится к призыву посла страны, подвергшейся агрессии, тем не менее, он уверен: вероятность того, что Берлин последует примеру Вашингтона, ничтожно мала.

"Германия достигла консенсуса в том, что Украине должны быть предоставлены средства, позволяющие ей успешно защищаться. Но я не могу представить, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе. Я не могу представить, что власти страны придут к внутриполитическому согласию по этому вопросу", — подчеркивает немецкий эксперт.

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