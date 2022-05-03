Британская разведка: армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину

В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет "Украинская правда".

Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу" - говорится в обзоре.

Ранее британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iZqitvBoOd

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022

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