В Одессе в результате ракетного удара погиб подросток

Начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила украинским журналистам, что российская ракета попала в жилое здание в Одессе. Погиб 15-летний подросток, еще одна несовершеннолетняя девушка попала в больницу. С остальными людьми, находившимися в здании, работают психологи.

Спикер главы Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук добавил, что после того, как потушат пожар, на месте будет работать следственная группа Национальной полиции.

Также власти Одессы сообщили, что пострадало церковное здание неподалеку от жилого дома, в который попала ракета. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что у церкви УПЦ Московского патриархата сорвало крышу, но при этом никто не пострадал.

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