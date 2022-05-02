С "Азовстали" эвакуируют людей. Их везут на подконтрольные Украине и России территории

Около 100 мирных жителей эвакуировали 1 мая с мариупольского завода "Азовсталь", сообщили украинские власти. Российская сторона заявила об эвакуации 80 человек. Эвакуация продолжится в понедельник при поддержке ООН и Красного Креста.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объявил, что 2 мая жителей города начнут сажать в автобусы у разрушенного торгового центра "Порт-Сити". По его словам, к колонне можно присоединиться и на личном транспорте.

Эвакуированных разместят в двух селах — Мангуш, что к западу от Мариуполя, и в село под Бердянском на юго-востоке Украины, сообщили городские власти.

"Сегодня при поддержке ООН и Красного Креста согласованы два дополнительных места для эвакуации людей из Мариуполя", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что беженцев эвакуируют в контролируемое Украиной Запорожье и на удерживаемые "ДНР" территории.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", — сообщил 1 мая президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере".

По словам Зеленского, потребовалось несколько недель переговоров и несколько неудачных попыток вывести оттуда людей. "Впервые на этой территории было два дня прекращения огня", — добавил он. По его словам, организация этих коридоров была "очень сложной".

Одна из эвакуированных, работница комбината Наталья Усманова, рассказала журналистам, что укрылась в здании по доброй воле, но обратно ее уже не выпустили. По ее словам, обстреливали завод настолько сильно, что на выходе из бункера не хватало кислорода. Выйти подышать свежим воздухом заблокированные на заводе люди боялись, рассказала Усманова.

Несколько сотен мирных жителей, включая детей, все еще находятся в бункерах, сообщил в воскресенье 1 мая агентству Рейтер командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега. Он добавил, что потребуется еще как минимум две попытки эвакуации, чтобы вывезти всех.

1 мая российское минобороны опубликовало кадры эвакуации мирных жителей с "Азовстали". Там сообщили, что вывезенные с комбината гражданские лица эвакуированы в село Безыменное, которое контролируют силы самопровозглашенной ДНР.

По данным российских военных, всего были эвакуированы 80 человек "благодаря инициативе" президента Владимира Путина.

"Им был предоставлен ночлег, питание, медицинская помощь", — сообщили в минобороны. Там добавили, что желающим уехать на подконтрольную Киеву территорию разрешили это. В понедельник российское минобороны сообщило, что из 80 вышедших с территории завода мирных жителей 11 пожелали остаться в "ДНР". Остальные уехали на подконтрольную Киеву территорию — в направлении Запорожья.

Российские войска возобновили обстрелы территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, как только там завершилась эвакуация части украинцев, сообщил поздно вечером в эфире украинского телевидения находящийся в Мариуполе Денис Шлега из Национальной гвардии Украины.

Эвакуацию гражданских лиц, которые находятся в других районах города, пришлось отложить на понедельник, 2 мая, сообщили в городском совете Мариуполя.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. "Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — говорил тогда Путин.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал штурм нецелесообразным. Украинские власти тогда сообщали, что на территории завода может быть до 1000 мирных жителей.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Путиным говорил, что на территории завода остаются около двух тысяч человек. Он не уточнил, сколько из них мирные жители.

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