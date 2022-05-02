Gulagu.Net: в Кремле рассматривают вопрос об участии украинских военнопленных в параде на 9 мая

По данным правозащитной организации Gulagu.Net, Россия рассматривает возможность участия украинских военнопленных в параде 9 мая в Москве.

"По информации источников, в Кремле рассматривают вопрос об участии в ”параде Победы” более 500 украинских военнопленных, которых собираются провести на глазах у шокированной публики и под видеосъёмку с целью демонстрации силы и превосходства армии РФ и для подавления воли/деморализации украинцев", — сообщается на сайте и в телеграм-канале Gulagu.Net.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, но "реализация этого сценария прорабатывается и до 6 мая будет окончательное решение вопроса".

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