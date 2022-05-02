Тиньков обвинил власти РФ в принуждении продать "за копейки" долю в TCS Group

После антивоенного поста в Instagram с банком "Тинькофф" связалась администрация президента РФ и пригрозила национализацией, заявил Олег Тиньков в интервью The New York Times.

Российский бизнесмен Олег Тиньков обвинил российские власти РФ в принуждении продать долю его семьи в корпорации TCS Group, владеющей, в числе прочего, банком "Тинькофф", компанией "Тинькофф Страхование". На следующий день после того как предприниматель публично выступил против войны в Украине, с руководством банка "Тинькофф" связались представители администрации президента РФ и пригрозили национализацией, заявил Тиньков в интервью The New York Times в воскресенье, 1 мая, которое стало его первой беседой со СМИ после российского вторжения в Украину.

По его словам, речь шла об "отчаянной продаже", навязанной ему Кремлем и не предполагавшей обсуждения цены. "Это было похоже на положение заложника - ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - указал он. Бизнесмен уточнил, что он продал долю в TCS Group "за копейки", получив около 3 процентов от ее реальной стоимости. При этом сумму продажи он не назвал.

Интервью The New York Times Тиньков давал по телефону из места, которое он не раскрыл. Бизнесмен сообщил, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских органах безопасности сообщили об угрозе его жизни. Он также указал, что многие представители российских бизнес-элит и органов власти разделяют его мнение, но воздерживаются от публичных антивоенных выступлений из страха за свои активы и образ жизни.

"Тинькофф" дистанцировался от антивоенного заявления Тинькова

19 апреля Тиньков опубликовал пост в Instagram с осуждением войны РФ в Украине. Публикация набрала более 140 тысяч "лайков". Предприниматель просил "коллективный Запад" дать президенту РФ Владимиру Путину возможность "ясного выхода" из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо" и "остановить бойню" в Украине. Он отметил, что не видит "ни одного бенефициара" происходящего. "Гибнут невинные люди и солдаты", - написал Тиньков. По его мнению, российские генералы, "проснувшись с похмелья, поняли, что у них" - недееспособная армия. Страна погрязла "в непотизме, холуйстве и чинопочитании", считает он.

"Кремлевские чиновники - в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества", - сообщил Тиньков и выразил уверенность, что 90 процентов россиян выступают против войны в Украине. В банке заявление основателя назвали "его личным мнением" и пообещали изменить название. 28 апреля стало известно о продаже 35-процентной доли TCS Group, принадлежащей семье Тинькова, группе "Интеррос" Владимира Потанина.

В конце марта 2022 года Олег Тиньков оказался в черном списке Великобритании: его яхтам было запрещено заходить в порты страны, а самолетам - пролетать в ее воздушном пространстве. Позднее Лондон отменил рестрикции.

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