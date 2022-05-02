Дания и Швеция обвиняют РФ в нарушении воздушных границ

Послы России в Копенгагене и Стокгольме вызваны после того, как российский разведывательный самолет АН-30 вошел в воздушное пространство Дании, а затем и Швеции, пишет DW.

Министерства иностранных дел Дании и Швеции вызвали послов России в Копенгагене и Стокгольме после того, как российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы этих стран, заявили их руководства в воскресенье, 1 мая.

Согласно официальному заявлению, российский самолет вошел в воздушное пространство Дании в пятницу вечером к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море, а затем переместился в воздушное пространство Швеции. "Российский посол вызван завтра в министерство иностранных дел", — написал в воскресенье в Twitter датский министр иностранных дел Йеппе Кофод, ссылаясь на "новое нарушение Россией воздушных границ Дании".

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Кофод добавил, что это "совершенно неприемлемо и особенно тревожно в нынешней ситуации", имея в виду вторжение России в Украину и растущую напряженность в отношениях Москвы с НАТО, членом которой является Дания.

Хенрик Мортенсен, сотрудник пресс-службы командования обороны Дании, рассказал агентству AFP об инциденте. "Это был разведывательный самолет, который находился в нашем воздушном пространстве очень короткое время. Два датских F-16 немедленно вмешались", — отметил Мортенсен, добавив, что подобные инциденты происходят редко.

Министерство иностранных дел Швеции также сообщило о вызове российского посла в Стокгольме. "Существуют установленные процедуры для такого рода случаев. В частности, речь идет о вызове представителя причастной страны в министерство иностранных дел", — говорится в его сообщении.

Россия выступает против вступления Швеции в НАТО

Дания является членом НАТО — в отличие от Швеции, где ведутся дебаты о том, следует ли ей отказаться от своего внеблокового статуса и вступить в Североатлантический альянс.

Как заявил, отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции, нет никаких доказательств того, что нарушение связано с текущими дискуссиями о вступлении его страны в НАТО.

Россия уже дала понять, что Швеция и Финляндия, которая также рассматривает возможность вступления в НАТО, должны подумать о последствиях такого шага для двусторонних отношений и общей архитектуры безопасности Европы.

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