Глава МИД ФРГ: Россия никогда больше не должна иметь возможность вести войну

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила вечером в воскресенье, 1 мая, в эфире телеканала ARD о том, что санкции Запада должны быть направлены на ослабление экономики России, чтобы она не смогла начать новую войну. "Конечно, я хочу, чтобы Россия никогда больше не вела агрессивную войну в нарушение международного права, - подчеркнула глава МИД ФРГ. - Вводя санкции, мы способствуем тому, чтобы дальнейшие военные действия силами России в других регионах в ближайшие несколько лет были невозможны".

Как отметила далее Бербок, из-за своей агрессивной войны и западных санкций Россия понесет такой ущерб, что не сможет встать на ноги "в течение многих лет". Таким образом, президент Владимир Путин в конечном счете ослабляет свою собственную страну, указала политик.

По ее словам, сплоченность Запада имеет большое значение, поскольку нельзя быть уверенным в том, что еще предпримет Россия. Путин не исключил возможности нападения как на Молдову, так и на страны Балтии, напомнила политик. "Если мы будем с этим мириться, то последует большее", - указала Бербок, имея в виду российское вторжение в Украину. По ее словам, поскольку нельзя быть уверенным в том, какими будут следующие шаги России, необходимо сейчас инвестировать в безопасность государств-партнеров и вместе стоять за мир.

Условие для отмены антироссийских санкций



Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять лишь тогда, когда она выведет все свои войска с территории Украины. При этом она высоко оценила тот факт, что предыдущие правительства Германии не отменили санкции ЕС, введенные в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым. Их отмена означала бы признание легитимности действий России, отметила глава МИД ФРГ.

Решительный ответ на действия России, противоречащие международному праву, также подает "знак другим агрессорам, другим диктаторам всего мира о том, что большинство на этой земле вместе выступает за свободу и мир", - указала министр иностранных дел ФРГ.

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