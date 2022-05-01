Нэнси Пелоси: США будут поддерживать Украину до конца

В ходе необъявленного визита в Киев спикер Палаты представителей назвала Украину "границей свободы". Владимир Зеленский назвал визит Пелоси сигналом мощной поддержки в оборонительной войне с Россией.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье, 1 мая, прибыла в Киев с необъявленным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный Telegram-канал Офиса украинского президента. Зеленский назвал визит Пелоси сигналом "мощной поддержки" украинского народа и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе необъявленного визита в Киев спикер Палаты представителей назвала Украину "границей свободы". Владимир Зеленский назвал визит Пелоси сигналом мощной поддержки в оборонительной войне с Россией.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье, 1 мая, прибыла в Киев с необъявленным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный Telegram-канал Офиса украинского президента. Зеленский назвал визит Пелоси сигналом "мощной поддержки" украинского народа и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Многомиллиардная помощь США Украине

С начала российского вторжения в Украину США оказывают Киеву активную поддержку. За два месяца Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь на сумму около 3,4 млрд долларов. 22 апреля администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине пакет военной помощи с тактическими беспилотниками, гаубицами и артиллерийскими снарядами к ним на сумму в 800 млн долларов.

24 апреля Владимира Зеленского посетили в Киеве глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они обещали выделить Киеву 322 млн долларов на оборону. 28 апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине помощь еще на 33 млрд долларов.

Из них 20 млрд должны пойти на вооружение и снаряжение для военнослужащих, закупки и поставки другого военного оборудования, 8,5 млрд - на прямую экономическую поддержку и 3 млрд - на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности Украины.

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