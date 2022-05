Вооруженные силы России продолжают обстреливать Харьков и наносить по городу авиационные удары, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Российские вооруженные силы ведут наступление в направлениях Изюм - Барвенково - Славянск. Российские войска в этих районах получили подкрепление - до 300 единиц вооружения и военной техники и около тысячи военных, мобилизованных в Донецкой и Луганской областях.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска активно действуют вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении идет наступление в сторону Крыма и Александровки. На Попаснянском - в направлении Новотошковское - Ореховое. На Кураховском направлении наступление идет в направлении Оленевка - Новомихайловка.

Российские войска также пытаются выйти к границе Херсонской области на Южно-Бузском направлении, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Британское военное ведомство обращает внимание на то, что захватив Херсон, Россия начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций.

В своих последних заявлениях новые власти объявили, что возврат региона под контроль Украины “невозможен”, отмечает минобороны Британии. Кроме того, эти руководители заявили о переходе в расчетах с украинской гривны на российский рубль, который продлится четыре месяца. Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, занявший эту должность меньше недели назад, сообщил, что регион переходит в рублевую зону с 1 мая.

Эти заявления, считают в минобороны Британии, вероятно, указывают на планы России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Контроль над Херсоном и его транспортными узлами повысит способность России поддерживать свое наступление на север и запад Украины, заявили в британском военном ведомстве. Кроме того, это позволяет повысить безопасность контроля России над аннексированным Крымом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022