В Пентагоне обвинили Путина в жестокости и порочности

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в жестокости и порочности из-за свидетельств военных преступлений российской армии в Украине.

На пресс-конференции в пятницу Кирби не смог справиться с эмоциями, когда его спросили, действует ли Путин рационально.

"Трудно смотреть на то, что он делает в Украине, что его силы делают в Украине, и думать, что этичный, нравственный человек смог бы это оправдать. Трудно смотреть на... извините. Невозможно смотреть на некоторые снимки и при этом думать, что перед вами последствия действий здравомыслящего, серьезного и зрелого руководителя. Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его порочности", - сказал Кёрби.

Он отметил, что действия российских войск в Украине никак не сочетаются с заявленной целью "денацификации" страны.

"Трудно сопоставить эту риторику, - добавил Кёрби, - с тем, что он делает с невинными людьми, которым стреляют в затылок, связав им за спиной руки, что он делает с беременными женщинами, которых убивают, с тем, что он бомбит больницы. Я просто не в состоянии понять, как он способен связывать одно с другим".

Кирби также признал, что Запад не смог "в полной мере предположить", что президент России прибегнет к такой степени "насилия и жестокости".

Россия отвергает все обвинения в военных преступлениях и в ответ обвиняет Запад и Украину в провокациях и постановках.

На уже традиционный вопрос журналистов о том, насколько велика вероятность применения ядерного оружия со стороны России, представитель Пентагона заявил, что США следят за тем, что происходит в России, и что у них есть средства для "стратегического ядерного сдерживания", которые могут защитить и их, и их союзников.

"Мы призываем Россию прекратить нагнетание риторики по поводу ядерного оружия и поступить правильно, то есть сегодня же закончить войну, вывести войска из Украины и сесть с президентом Зеленским за стол переговоров".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью польским СМИ, что готов встретиться с Путиным, потому что в России "все решает один человек".

Однако, по его же словам, говорить о мирных переговорах после действий российских солдат в Украине крайне сложно, потому что любые дискуссии стали бессодержательными. "После Бучи и Мариуполя (украинцы) видят, что их просто хотят убить. В этой ситуации трудно хоть о чем-то говорить".

Всего, по данным властей Украины, на территории Киевской области обнаружено уже 1202 тела мирных жителей, погибщих за время оккупации этих районов российским войсками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!