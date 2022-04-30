На параде 9 мая в Москве будет меньше техники и людей, чем год назад

Парад на Красной площади 9 мая 2022 года будет менее многочисленным, чем год назад, следует из данных российского минобороны. Меньше будет и людей, и техники. Уже известно, что в этом году ни один зарубежный лидер не приедет в Москву на День Победы.

Судя по информации о составе парадных колонн, которую опубликовало в пятницу министерство обороны России, в параде 2022 года будет участвовать 129 единиц военной техники, тогда как в 2021 году в нем участвовала 191 военная машина.

В пешем строю, по информации минобороны, по площади пройдут около 10 тысяч человек, в том числе казаки, дети из военизированного движения "Юнармия" и сотрудники МЧС. В 2021 году в параде участвовали 12 тысяч человек.

Авиационная часть парада в 2022 году будет больше на один летательный аппарат - 77 самолетов и вертолетов.

Министерство обороны России опубликовало порядок прохождения колонн, из которого следует, что на Красной площади не будут показаны некоторые типы военной техники, которые участвовали в параде в 2021 году.

Среди техники, которая была на параде год назад, но не появится в 2022 году - танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитный комплекс "Панцирь-С", а также все машины Росгвардии.

Среди техники, которая участвовала в параде 2021 года, но не будет участвовать в 2022-м, только САУ "Коалиция-СВ" не поступала в действующую армию, потому что находится в стадии разработки. Танки Т-80БВМ, огнеметные системы "Солнцепек" и зенитные комплексы "Панцирь-С" были замечены в Украине, где они участвуют в боевых действиях.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году на празднование Дня Победы не приглашали иностранных лидеров, в том числе и белорусского союзника Владимира Путина - Александра Лукашенко. Песков объяснил это тем, что "это не юбилейная дата". В прошлом - тоже не юбилейном - году в Москву на парад приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Причины, по которым парад 2022 года будет менее многочисленным, неизвестны. Минобороны отмечает, что опубликованная в пятницу информация о составе парадных колонн соответствует планам парада на 29 апреля.

Неизвестно и точное число погибших в Украине российских военных. На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 1899 российских военных, убитых на войне в Украине.

Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Представители вооруженных сил Украины называют куда большую цифру - более 20 тыс. погибших российских военных.

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