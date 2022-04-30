Великобритания: депутата Палаты общин обвиняют в просмотре порно на заседании

Депутата Палаты общин от Консервативной партии Нила Пэриша обвинили в том, что он смотрел порно на телефоне прямо в зале заседаний британского парламента.

В отношении 65-летнего депутата Пэриша начато расследование, а Консервативная партия формально приостановила его членство во фракции.

О том, что две женщины из числа членов Палаты общин обвиняют кого-то из депутатов-мужчин в прилюдном просмотре порно, стало известно еще в среду, но по имени этого депутата назвали только в пятницу, 29 апреля.

Если в ходе расследования обвинения подтвердятся, Нилу Пэришу могут грозить наказания разной степени строгости: от публичных извинений до лишения мандата.

В среду британская пресса сообщила, что одна из депутаток-тори официально пожаловалась на коллегу, который, сидя рядом с ней в Палате общин, смотрел на телефоне порнографию, а другая представительница той же партии подтвердила слова первой и сообщила, что пыталась снять любителя порно за просмотром на свой телефон, но у нее ничего не получилось.

Оппозиция — в частности, представители Лейбористской и Либерал-демократической партий — заявили, что Нил Пэриш должен немедленно подать в отставку.

Пэриш председательствует в комитете Палаты общин по окружающей среде, и пока парламентские правила не требуют от него, чтобы он ушел с этого поста.

На этой неделе, еще до того, как стало известно имя предполагаемого нарушителя, телеканал GB News спросил самого Пэриша об этих обвинениях. Тот ответил формально, в духе "подождем результатов расследования".

Британские женщины-политики уже не в первый раз жалуются на неприличное поведение некоторых коллег мужского пола.

Министр международной торговли Энн-Мари Тревельян в пятницу рассказала, что однажды такой коллега "прижал ее к стенке", и она не раз переживала прикосновения "шаловливых ручек", а, например, депутат парламента из Уэльса жаловалась, что один из членов теневого кабинета Лейбористской партии отпускал в ее адрес непристойные реплики.

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