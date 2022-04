О чем сообщается в сводке:

✅Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом российской армии, чтобы добиться заявленной ею цели полностью взять под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей.

✅В этих областях особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска.

✅Ввиду мощного сопротивления, оказываемого украинской армией, территориальные приобретения российских войск весьма ограничены и даются им ценой крупных потерь.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Shgw19Ejz0

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2022