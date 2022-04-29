Разведка Британии: продвижение России на Донбассе дается ей большой ценой

Как говорится в ежеутреннем докладе британской военной разведки, российским военным дорого обходятся те успехи, которых им удается достигать на востоке Украины.

О чем сообщается в сводке:

✅Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом российской армии, чтобы добиться заявленной ею цели полностью взять под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей.

✅В этих областях особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска.

✅Ввиду мощного сопротивления, оказываемого украинской армией, территориальные приобретения российских войск весьма ограничены и даются им ценой крупных потерь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!