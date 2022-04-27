"Не все нам рады". Как украинские беженцы выживают в пророссийской Венгрии

Буллинг, безработица и нищета — это то, с чем приходится сталкиваться украинским беженцам в Венгрии. На официальном уровне страна принимает беженцев, однако в реальности система рассчитана только на краткосрочный прием. В итоге остаться хочет лишь каждый четвертый, а остаться надолго — один из 30.

"Мужчина лет 50-60 […] в магазине начал кричать — извините за выражение — юкрэниан курва, гоу-гоу. Раша гуд. И достает бутылку из кармана, показывает — я ее сейчас разобью. И на нас с этой бутылкой", — рассказывает Русской службе Би-би-си Полина.

Она с мамой-пенсионеркой и 13-летней дочерью приехала в Венгрию из Восточной Украины, где сейчас идет наступление российской армии. Ни она, ни ее семья не знали, что спасаются от войны с Россией в самой пророссийской стране ЕС.

Полина выбрала Венгрию, думая, что Польша переполнена. Она говорит, что венгры помогают, чем могут, но "не все им рады".

"Мне дали совет, что лучше сказать детям, чтобы не говорили, кто их папа, и за что он воюет, — рассказывает Анна из Киева. — Неизвестно, мол, за Украину, или помогаете Америке. Я сказала себе и этому человеку, что детям врать не буду, и мы гордимся тем, что наш папа защищает нашу страну".

Анна попала в Венгрию случайно: "Мы просто сели в поезд, который куда-то ехал".

Венгрия, в отличие от соседей по Восточной Европе, отказалась поддерживать Украину оружием или транспортировать его по своей территории. Премьер-министр Виктор Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом, согласился платить рублями за российские энергоресурсы и выбрал нейтралитет в войне.

"Это война между двумя большими странами, и она совсем рядом с нами. Мы должны остаться в стороне. Оппозиция хочет втянуть Венгрию, мы идем на выборы, чтобы остаться в стороне", — заявил Орбан накануне парламентских выборов 3 апреля. Он победил на выборах и стал премьером четвертый раз подряд.

При этом Венгрия граничит с Украиной и стала третьей после Польши и Румынии страной по числу принятых беженцев. Сюда въехало почти полмиллиона украинцев.

Некоторые говорят, что их принимают как родных, другие рассказывают о невыносимых условиях — от бытовых стычек и нищеты до банального непонимания среди местного населения по поводу того, что происходит в Украине.

"Россия ввела миротворцев"



"Здесь, как и в России, ограничена информация. Очень многие спрашивают, действительно ли так, что у нас междоусобица, а Россия ввела миротворческие войска, — продолжает Полина. — У них сначала такое недоверие: да как? У нас рассказывают и показывают совсем по-другому. А потом, уже когда начинаешь объяснять, люди проникаются. Ну… тяжело освоить новую информацию".

По оценкам International Press Institute, большинство венгерских СМИ подконтрольно правительству — напрямую или косвенно, независимой журналистики в стране почти нет, оппозицию не допускают до эфиров на общественном телевидении. По сообщениям IPI, доходит до слежки за независимыми журналистами при помощи печально известного ПО Pegasus.

Популярность линии правительства по украинскому вопросу чувствуется на улицах Будапешта — люди либо отказываются говорить о войне, либо сохраняют нейтралитет.

"Случиться может что угодно, это война. Мы из истории знаем пример того, что происходит, если ты против России. Во время Второй мировой войны Венгрия была врагом России, и случилось то, что случилось. Наша столица была полностью разрушена", — говорит Русской службе Би-би-си Кристиан.

В итоге венгры готовы помогать беженцам, однако далеко не в том объеме, как в других странах Восточной Европы.

Уехать могут не все



Большинство украинских беженцев, с которыми мы говорили, старается игнорировать политику или относиться к ней с пониманием.

"Думаю, что Орбан — тоже жертва неких обстоятельств, — сказала Русской службе Би-би-си Анастасия из Киева. — Он играет в дудку своего избирателя, который не хочет, чтобы цены на бензин и продукты повышались".

Тем не менее, Анастасия собирается перебраться в Германию и говорит, что дело в родителях, которые приехали с ней из Украины: "Хочется уже отделиться".

Анна говорит, что на политику внимания не обращала, потому что была занята решением насущных проблем. Во время нашего разговора она собиралась домой в Киев. Говорит, муж попал с фронта в больницу.

Однако уехать могут не все. Полина не хочет жить далеко от границы, потому что при первой возможности вернется домой: "Если мне скажут, что сегодня война закончилась, у меня уже сегодня будет билет". Ехать сейчас она не может.

Если в Киеве становится спокойнее, то в ее родном Северодонецке ситуация может стать критической в любой момент. Полина также старается игнорировать бытовой буллинг и обустраивает жизнь в Будапеште — выбора у нее нет.

Сейчас ее родной город зажат между территорией, подконтрольной российской армии, территорией, подконтрольной самопровозглашенным "республикам" в Донбассе, и территорией, на которой продолжается наступление.

"Эвакуационные автобусы мы ждали, лежа на асфальте под обстрелами, — рассказывает Полина. — Лупят по жилым кварталам, посжигали базы, стреляли в очереди за гуманитаркой, стреляли в очереди, когда еще какие-то магазины были открыты".

У Полины есть родственники в России, Латвии и Дании. Однако ехать к ним семья отказывается — родственники поддерживают российского президента Владимира Путина.

"Сестра из Дании сказала: "Я тебя не могу пригласить, мы будем спорить на эту тему", — говорит мама Полины Ирина. — Я не общаюсь с моей племянницей из России. Я плачу, рассказываю, как бьют пушки […] А она нам рассказывает, что это ВСУ дерутся с Нацгвардией и бьют по украинцам".

Ирина говорит, что чужие люди в Венгрии оказались добрее. Речь идет не о помощи правительства, а о поддержке простых жителей Венгрии и волонтеров. В стране не хотят ссориться с Путиным, беженцы периодически сталкиваются с травлей, но параллельно здесь существует массовое движение помощи тем, кто бежал от войны.

Простые венгры работают в центрах размещения, русскоязычные иностранцы приезжают помогать в кризисных центрах и на вокзалах, люди бесплатно сдают квартиры и жертвуют одежду.

Остаться хочет каждый четвертый



По данным ООН, с начала войны в Венгрию прибыло около полумиллиона беженцев. В правительстве Русской службе Би-би-си сообщили о 600 тысячах беженцев, на прием и размещение которых власти потратили более 100 млн евро.

Согласно официальным источникам Венгрии, к 21 апреля 17 тысяч украинцев подали прошение о гуманитарной защите, еще 100 тысяч запросили разрешение на временное проживание. Другими словами, из прибывающих в страну беженцев остаться хочет примерно каждый четвертый. Остаться надолго — примерно один из 30.

Волонтеры, с которыми мы говорили, утверждают, что уже на стадии пересечения границы люди знают, что едут в другую страну ЕС — у кого-то есть родственники в Германии, у кого-то друзья в Испании.

Таких людей действительно много, гораздо больше, чем, например, в польских центрах размещения.

"Они думают, что [премьер-министр] не хочет помогать Украине. Но это не так, он поможет, чем сможет", — говорит Русской службе Би-би-си Эдина. Она приехала в Венгрию из Украины 15 лет назад и до войны периодически ездила домой. Сейчас Эдина живет в приграничном городе Захонь.

Именно сюда прибывают поезда из Украины, по восемь составов в день. Волонтеры, которые работают на вокзале, говорят, что раньше приезжали тысячи людей ежедневно, сейчас из поезда выходит по 20-30 человек. Некоторые украинцы говорят, что в Венгрии проездом, другие хотят навестить родственников и вернуться домой.

Рядом с вокзалом — школа, в которой можно остановиться, но только на несколько дней. Дальше беженцев направляют в Будапешт. Билеты внутри страны они покупают по сниженным ценам, проезд до столицы обходится в несколько евро.

Переночевать можно. Одну ночь



В Будапеште обустроен самый большой в стране кризисный центр, под него отведена спортивная арена. "Тут они могут получить любую помощь. Могут получить еду, воду. Там есть детский уголок, есть пункт помощи для тех, кто приехал с домашними животными", — рассказывает Русской службе Би-би-си волонтер Кристоф.

В этом же центре можно купить билеты на поезда и автобусы в другие страны ЕС. А если человек не собирается в другие страны ЕС, он может переночевать прямо в центре. Но только одну ночь. Стандартное время пребывания в кризисном центре — шесть часов. После этого нужно найти себе жилье.

Есть бесплатный хостел, организованный местным НКО Migration Aid. В нем 300 мест, в центре работают полторы тысячи волонтеров, аренду оплачивают из пожертвований, государство не помогает.

Но этот хостел — тоже временный вариант, остаться в нем можно на две недели. "Мы видим, что есть потребность в долгосрочном размещении, мест явно недостаточно, мы работаем над их обустройством", — говорит волонтер Марци.

Остается только частное размещение. В государственном кризисном центре есть список хостеров, их около 300. Кому-то повезет с бесплатным жильем, кому-то нет.

Полине и ее семье повезло. Их приютила местная школа, у них есть кровати и бесплатное питание. Анне из Киева не повезло, у нее была бесплатная квартира на месяц, но куда идти потом, она не знала.

60 евро в месяц



На жилье проблемы не заканчиваются — надо еще на что-то жить. Венгрия готова платить беженцам по 60 евро в месяц, чего, по меркам Восточной Европы, не хватит даже на питание.

Можно попробовать устроиться на работу, однако без знания языка это в основном заводы и фабрики, которые находятся за городом. Если найдется жилье рядом — повезло, если нет — работы нет.

"С самого начала Венгрия сказала, что те, кто хочет остаться в стране, могут работать, у них есть разрешение на работу, — говорит Кристоф. — Но мы сейчас в самом начале кризиса. Компании предлагают рабочие места, но, думаю, им стоит скорректировать предложения в соответствии с возможностями беженцев".

Венгерское правительство готово платить работодателям по 160 евро в месяц для покрытия расходов на размещение беженцев. Однако это не спасает ситуацию.

Полина ищет работу уже две недели, пока безрезультатно, потому что жилье у нее есть в Будапеште, а большинство предложений — за пределами столицы. Разместить могут, но не всю семью.

"Работа подходит любая, лишь бы у меня была возможность добраться туда, — говорит она. — Мне абсолютно все равно — фасовщиком товаров, на завод какой-то. Пишут, что либо нет возможности поселиться с детьми, либо с ребенком могут поселить, но маму не поселят".

"Нет адекватной защиты"



Отдельная проблема — оформление юридического статуса. С украинским паспортом в любой стране ЕС можно находиться три месяца. Если паспорт старого образца, возникнут проблемы. Как правило, это касается людей старшего поколения.

Уже на вокзале в Захони этих людей ведут в местный регистрационный центр, там оформляют 30-дневное разрешение на пребывание в стране. Что делать дальше, понимают не все.

"Они вообще не информированы, ничего не знают. Несмотря на то, что доступна защита, на границе им этого не рассказывают, и это самая большая проблема. Нельзя сделать выбор о своей судьбе, если нет информации", — говорит Русской службе Би-би-си Анико Баконьи.

Она работает в НКО Hungarian Helsinki Committee, который предоставляют бесплатную юридическую помощь беженцам. В одном из своих отчетов они написали, как один из беженцев рассказал, что венгерские пограничники сказали украинцам не подавать ни на какие статусы — якобы это облегчит все процедуры.

Речь идет о статусе временной защиты, который украинские беженцы могут получить в любой стране ЕС благодаря новой европейской директиве. С этим статусом можно работать, получать пособие и легально жить в ЕС год. Без него пособия не будет.

"Уже в регистрационном центре они должны знать, что могут попросить временную защиту. Вместо этого мы видим, что все подряд получают 30-дневный пропуск, — говорит Баконьи. — Не все хотят временную защиту, но хорошо было бы объяснить людям, какие у них права".

Коммуникация с пограничниками происходит в основном на английском, которым владеют далеко не все беженцы. "Переводчика украинского тут нет, информация все время меняется", — говорит Анна из Киева.

Ее разговор с полицией в центральном миграционном центре переводил корреспондент Би-би-си. Это помогло частично, потому что бланки — на венгерском. Перевод на украинский есть, но не везде.

"Когда сюда приехала, дали бланки — о статусе беженца и о статусе временной защиты, я сказала, что хочу статус временной защиты, мне дали другой бланк, — рассказывает Анна. — Я начала его заполнять — смотрю, а там написано, что это статус беженца. Начала спрашивать, сказали, что такое есть, и это всем раздают. Переворачиваю бланк — на другой стороне сказано, что это статус временной защиты".

Еще хуже дела обстоят с теми беженцами, у которых нет украинских паспортов — например, международных студентов, бывших студентов, которые женились и остались в стране, или тех, кто когда-то приехал в Украину в качестве экономических мигрантов. По европейской директиве, они также могут рассчитывать на годовой статус временной защиты. Но по венгерским законам не могут.

"Неукраинцы получают 30-дневное разрешение. Венгрия приняла директиву ЕС таким образом, что несмотря на то, что в директиве говорится, что страна должна предоставить адекватную защиту, в Венгрии нет адекватной защиты", — считает Анико Баконьи.

Обратно в Украину



Многие знают, что социальный пакет в других странах ЕС намного шире. К примеру, в Германии беженцам могут предоставить социальное жилье, пособие в размере 345 евро и бесплатные языковые курсы.

Анна рассказывает, что обсуждала с волонтерами вариант переселения в Германию, ей посоветовали аннулировать те документы, которые она успела оформить в Венгрии.

Уже в миграционной службе ей рассказали, что аннулировать их внутри страны нельзя. Можно вернуться в Украину и аннулировать документы на границе.

Это значит, что когда человек прожил в Венгрии месяц, оформил документы и понял, что жить ему тут не на что и негде, переехать, например, в Германию — проблема. Для этого нужно снова въехать в Украину.

По данным ООН, с начала войны Украину покинуло более пяти миллионов человек. Более миллиона пересекло границу в обратном направлении.

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