Глава британского МИДа: "Нужно удвоить поддержку Украины и пересмотреть наш подход к безопасности"

Как стало известно, в ходе своего выступления в среду в лондонском сити министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена призвать страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить свою поддержку Киева и, в том числе, поставить ей обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты, чтобы остановить эту агрессию.

Трасс намерена предупредить о необходимости лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", — заявила она в среду вечером.

По мнению Трасс, ситуация в Украине балансирует и может повернуться в любую сторону, поэтому Запад не должен допустить успокоенности по поводу исхода войны.

"Мы более не будем чувствовать себя в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - говорится в обнародованных отрывках из ее речи."Тяжелое вооружение, танки, самолеты — (нам нужно) глубоко копнуть наши запасы, нарастить производство. Нам необходимо сделать все это", - заявит Лиз Трасс.Лиз Трасс повторит свой призыв к увеличению расходов Великобритании на оборону.

Глава Форин-офиса планирует сформулировать новый подход, в рамках которого Западу понадобится тратить больше средств на оборону. НАТО, по ее мнению, должна стать по-настоящему глобальной организацией, а экономическая зависимость от стран, склонных к агрессии, должна быть сведена к минимуму.

На протяжении жизни целого поколения Запад недостаточно инвестировал в оборону, и российское вторжение показало, что архитектура безопасности, которая была в свое время разработана, чтобы гарантировать мир и процветание в Европе, потерпела неудачу в Украине, заявит Лиз Трасс.

"Скажем честно: структура, предназначенная для обеспечения мира и благоденствия, подвела Украину. Поэтому нам нужен новый подход, который совмещал бы физическую и экономическую безопасность и помог бы сформировать более крепкие глобальные альянсы, в которых свободные страны могли бы чувствовать себя более уверенно", - сказала Лиз Трасс.

Помимо необходимости увеличить расходы на оборону внутри страны, Лиз Трасс считает, что объявленная цель повысить расходы на НАТО в размере 2% ВВП стран-членов альянса, которой Великобритания достигла в прошлом году, должна стать "минимумом, а не потолком".

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